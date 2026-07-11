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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 3 நாள் பயிற்சி முகாம் துவக்கம்
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 3 நாள் பயிற்சி முகாம் துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:07 AM
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பெ.நா.பாளையம்: மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியானது ஆக., 1 முதல், 30ம் தேதி வரை நாடு முழுவதும் நடக்கிறது. பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட, 18 வார்டுகளில் நடக்கும், இப்பணியில் ஈடுபடும் மேற்பார்வையாளர்கள், கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கான மூன்று நாள் பயிற்சி முகாம், பயனீர் கலை, அறிவியல் கல்லுாரியில் துவங்கியது. முதல்வர் முருகேசன் துவக்கி வைத்தார்.
முகாமில், வீடு, வீடாக சென்று விபரங்களை முழுமையாக கணக்கெடுத்து, செயலியில் பதிவு செய்ய வேண்டும். கணக்கெடுப்பு கேள்விகளுக்கான பதில்களை, முழுமையாக நிரப்ப வேண்டும்.
குறிப்பாக, மலைவாழ் மக்கள், பட்டியல் இனத்தவர்களை விடுபடாமல், அதில் வசிப்பவரின் விபரங்களை பெற வேண்டும்.
துல்லியமான தரவுகள் கிடைப்பதை மேற்பார்வையாளர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டுமென, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.