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﻿ விநாயகர் கோவிலில் நாளை கும்பாபிஷேகம்

﻿ விநாயகர் கோவிலில் நாளை கும்பாபிஷேகம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:08 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:08 AM

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பெ.நா.பாளையம்: சின்னதடாகம் அருகே உச்சையனுாரில் உள்ள செல்வ விநாயகர், குண்டுகல் மாரியம்மன், காவடி திருக்கோவில்கள் கும்பாபிஷேக விழா நாளை நடக்கிறது.

பழமை வாய்ந்த இக்கோவில்களில் கும்பாபிஷேகம் நடந்து, 12 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, கோவில்களில் வர்ணம் தீட்டி, புனரமைப்பு செய்து, கும்பாபிஷேக விழா நாளை நடக்கிறது.

இன்று காலை விக்னேஸ்வர பூஜை, மகா கணபதி யாகம், நவகிரக யாகம், தனபூஜை, கோ பூஜை, மதியம் தீர்த்த கலசங்கள் அழைத்து வருதல், முதல் கால யாக பூஜை ஆகியவை நடக்கின்றன.

நாளை காலை 6:00 மணிக்கு மண்டபார்ச்சனை, தீபாராதனை, உபசார வழிபாடு, யாகசாலையிலிருந்து கலசங்கள் புறப்படுதல், கோபுர கும்பாபிஷேகம், மகா அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை, தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல், அன்னதானம் ஆகியவை நடக்கின்றன.

விழா ஏற்பாடுகளை, விழா குழுவினர் மற்றும் உச்சையனுார், தடாகம்புதுார் பொதுமக்கள் செய்து வருகின்றனர்.

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