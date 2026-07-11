﻿ கிளை நுாலகத்தில் குடிநீர் வசதி இல்லை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:08 AM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் கிளை நூலகத்தில் குடிநீர் வசதி இல்லாததால் அலுவலர்களும், வாசகர்களும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி, 7வது வார்டு, ரங்கநாதபுரத்தில் கிளை நுாலகம் செயல்படுகிறது. பழுதடைந்திருந்த நுாலகம், கடந்தாண்டு, 50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 12:30 மணி வரையும், பிற்பகல் 3:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரையும் செயல்படுகிறது.
இலவச இணையதள வசதி, கம்ப்யூட்டர் வசதி உள்ளதால், புத்தகங்கள், நாளிதழ்கள் படிப்பதற்கு மட்டுமின்றி, போட்டி தேர்வு தயாராகும் மாணவர்கள் உட்பட 60க்கும் மேற்பட்டோர் தினமும் நுாலகத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குடிநீர் வசதி இல்லாததால், நுாலக பணியாளர்கள் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்கு சென்று குடிநீர் கேட்டு வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அத்திக்கடவு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க, பலமுறை பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்தும், நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. வாச கர்களுக்கும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.நுாலக வாசகர் வட்ட நிர்வாகிகள் கூறுகையில், 'பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி நிர்வாகம், பல்வேறு கோயில்களுக்கு இலவச அத்திக்கடவு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கியுள்ளது. ஆனால், நுாலகத்துக்கு இணைப்பு வழங்காமல் இருப்பது வருத்தம் அளிக்கிறது. விரைவில் இக்குறையை போக்க, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.