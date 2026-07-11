﻿ டாக்டர் 'அட்வைஸ்' படி மருந்து எடுப்பது தான் சரி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:09 AM
மேட்டுப்பாளையம்: சளி, காய்ச்சலுக்கு மருத்துவர் பரிந்துரையின்றி, மாத்திரைகளை சுயமாக உட்கொள்ளக்கூடாது என, சுகாதாரத்துறையினர் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
காரமடை சுகாதார வட்டாரத்துக்கு உட்பட்ட கிராமப்புற பகுதிகளில், மழை காரணமாக சளி, காய்ச்சல் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.
ஆனால் சிலர், மருத்துவமனைகளுக்கு செல்லாமல் சுயமாக காய்ச்சல், சளி மாத்திரைகளை வாங்கி உட்கொள்கின்றனர். இது தவறான நடைமுறை என, அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. காரமடை வட்டார சுகாதாரத்துறையினர் கூறுகையில், 'காரமடை வட்டாரத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
சளி, காய்ச்சல் தொடர்பாக அனைத்து மருந்துகளும் கையிருப்பில் உள்ளன. தண்ணீரை காய்ச்சி தான் குடிக்க வேண்டும். காய்ச்சல் வந்தால் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்; சுயமாக காய்ச்சல் மாத்திரைகளை உட்கொண்டால் உடல் நல பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மருத்தகங்களில் 'பிரிஸ்கிரிப்ஷன்' இன்றி மருந்து, மாத்திரைகள் வழங்கக்கூடாது என அறிவுறுத்தி வருகிறோம்' என்றனர்.