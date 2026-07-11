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﻿ டிஜிட்டல் பயிர் கணக்கீடு தன்னார்வலர்களுக்கு அழைப்பு

﻿ டிஜிட்டல் பயிர் கணக்கீடு தன்னார்வலர்களுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:09 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:09 AM

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சூலுார்: சூலுார் மற்றும் சுல்தான்பேட்டை வட்டாரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான எக்டேரில் விவசாயம் நடக்கிறது. பயிர் சாகுபடி தொடர்பான விபரங்களை சேகரிக்க டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கீடு செய்யும் பணி மேற்கொள்ள அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது. பயிர் கணக்கீடு செய்யும் தன்னார்வலர்களை ஈடுபடுத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வேளாண்துறையினர் கூறியதாவது:

ஜூலை 1 முதல் ஆக., 31 வரை டிஜிட்டல் பயிர் கணக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது. பணியில், ஆன்ட்ராய்டு மொபைல் போன் வைத்துள்ள விவசாயிகள், கிராமப்புற இளைஞர்கள், பெண்கள் தன்னார்வலர்களாக பங்கேற்கலாம். தரிசு நிலம் உட்பிரிவுக்கு, மூன்று ரூபாய், ஒரு முக்கிய பயிர் உட்பிரிவுக்கு, ஐந்து ரூபாய், ஒவ்வொரு கூடுதல் பயிர் உட்பிரிவுக்கு, இரண்டு ரூபாயும் ஊக்கத்தொகையாக ஒவ்வொரு பதிவுக்கும் வழங்கப்படும். ஆர்வமுள்ளவர்கள், அந்தந்த வட்டார வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலகத்தை அணுகலாம்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

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