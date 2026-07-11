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﻿ கிரைம் கார்னர்

﻿ கிரைம் கார்னர்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:10 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:10 AM

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ரூ.250 திருடிய மூவர் கைது சூலுார் அடுத்த ராவத்துார் பிரிவில் சந்திரசேகர் என்பவருக்கு சொந்தமான கோழிக்கடை உள்ளது. இரவு நுழைந்த மர்ம நபர்கள், பொருட்களை சேதப்படுத்தி, 250 ரூபாயை திருடி சென்றுள்ளனர். கண்காணிப்பு கேமிரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த போலீசார், சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட கோவை கரும்புக்கடையை சேர்ந்த சகாபுதீன், 19, உக்கடத்தை சேர்ந்த முகைதீன், 19, ஆயாஸ் முகமது, 19 ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் மீது, சரவணம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் திருட்டு வழக்கு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வீட்டில் திருடியவர் கைது மேட்டுப்பாளையம் மகாதேவபுரத்தை சேர்ந்தவர் சத்யராஜ், 38. குடும்பத்தினர், கடந்த 8ம் தேதி, வெளியே சென்று, வீட்டுக்கு திரும்பிய போது, ரூ. 1 லட்சம் மற்றும் 7.5 பவுன் தங்க நகைகள் திருடு போனது தெரியவந்தது. மேட்டுப்பாளையம் போலீசாரின் விசாரணையில், சத்யராஜ் வீட்டின் அருகில் உள்ள வீட்டில், மாமனார் வீட்டுக்கு வந்த ஈரோடு மாவட்ட சேர்ந்த கங்காதரன், 30, இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. இவரை போலீசார் கைது செய்து, பணம், நகைகளை மீட்டனர்.



சிறையில் அசாம் வாலிபர் குனியமுத்துாரை சேர்ந்த சரவணன், 29, கவுண்டம்பாளையம், யூனியன் ரோடு, தண்ணீர் டேங்க் அருகே நடந்து சென்றார். அப்போது அந்த வழியாக வந்த நபர், அவரிடமிருந்த மொபைல் போனை பறித்து தப்பினார். கவுண்டம்பாளையம் போலீசார் விசாரித்து, மொபைல் போன் பறித்து தப்பிய கோவையில் வசிக்கும் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அபுதாஸ், 23 என்பவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

வாகனம் மோதி இளைஞர் பலி மேட்டுப்பாளையம், சக்தி நகரை சேர்ந்த கோகுல், 26, தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, துடியலுாரில் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் மேட்டுப்பாளையம் நோக்கி திரும்பி கொண்டு இருந்தார். பிரஸ்காலனி ஜெ.பி., நகர் பிரிவு அருகே, அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் படுகாயமடைந்தார். தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டும் உயிரிழந்தார். பெரியநாயக்கன்பாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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