/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மன்னீஸ்வரர் கோவிலில் தங்க தேரோட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:10 AM
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அன்னுார்: அன்னுார் மன்னீஸ்வரர் கோவிலில், ரூ.2.50 கோடியில் புதிதாக தங்கத்தேர் உருவாக்கப்பட்டது. பிப்., 1ம் தேதி தேரோட்டம் துவங்கியது. ஒவ்வொரு மாதமும் கிருத்திகையன்று தேரோட்டம் நடக்கிறது.
நேற்றிரவு 7:00 மணிக்கு தேரோட்டம் நடந்தது. முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வானை சமேதரராக சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தார்.
கல்யாணசுப்பிரமணியசாமிக்கு, அபிஷேக பூஜை, அலங்கார பூஜை நடந்தது. அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். சிங்கப்பெண் போலீசார், பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.