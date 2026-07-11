கிருத்திகையை முன்னிட்டு முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜை
கிருத்திகையை முன்னிட்டு முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:12 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களில் கிருத்திகையொட்டி சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
பொள்ளாச்சி ஜோதிநகர் விசாலாட்சி அம்மன் உடனமர் ஜோதிலிங்கேஸ்வரர் கோவிலில், கிருத்திகையையொட்டி முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரம் உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. சிறப்பு அலங்காரத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் முருகப்பெருமான் அருள்பாலித்தார்.
* சேரன் தொழிலாளர் காலனி செல்வவிநாயகர் கோவில் மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
* வால்பாறை சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், ஆனி மாத கிருத்திகை பூஜை நேற்று நடந்தது. காலை, 6:00 மணிக்கு கணபதி பூஜையும், 7:00 மணிக்கு இளநீர், பால், தயிர், பன்னீர், திருநீறு உள்ளிட்ட 16 வகையான திரவியங்களால் அபிேஷக பூஜை நடந்தது.
அதனை தொடர்ந்து, சிறப்பு அலங்காரத்தில் முருகப்பெருமான் தேவியருடன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு சுவாமியை தரிசித்தனர்.
* அண்ணாநகர் மாரியம்மன் கோவில், எம்.ஜி.ஆர்..நகர் மாரியம்மன், வாட்டர்பால்ஸ் பாலமுருகன் கோவில்களில் நேற்று கிருத்திகை பூஜை நடந்தது. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.