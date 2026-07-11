/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ வால்பாறையில் நாளை இலவச மருத்துவ முகாம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:12 AM
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வால்பாறை: வால்பாறை நகரில் நாளை (12ம் தேதி) இலவச மருத்துவமுகாம் நடக்கிறது.
வால்பாறை நகர த.வெ.க., மற்றும் கோவை ராமநாதபுரம் எல்.ஜி., மருத்துவமனை இணைந்து இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்துகிறது. நகராட்சி சமுதாயக்கூடத்தில் நாளை(12ம்தேதி) காலை, 9:00 மணி முதல் மருத்துவ முகாம் நடக்கிறது.
முகாமில், பொதுமருத்துவம், மகளிர் நலமருத்துவம், எலும்பியல் நல மருத்துவம், இதய நல மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்களுக்கு மருத்துவக்குழுவினர் சிகிச்சை அளிக்கின்றனர். முகாம் ஏற்பாடுகளை த.வெ.க., நிர்வாகிகள் செய்து வருகின்றனர்.