/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ இயற்கை நலச்சங்கம் பொள்ளாச்சியில் துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:13 AM
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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில் இயற்கை நல சங்கத்தின் துவக்க விழா, லயன்ஸ் கிளப் கட்டடத்தில் நடந்தது. சங்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர் செல்வம், சங்கத்தை துவக்கி வைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன் பேசினார். சங்க தலைவர் சாமிநாதன், லயன்ஸ் உடனடி முன்னாள் தலைவர் நாகராஜன், உலக சமுதாய சேவா மையம் ஆறுசாமி, மகாத்மா காந்தி ஆசிரம நிர்வாக அறங்காவலர் ரங்கநாதன் மற்றும் பலர் பங்கேற்றனர்.
இதில், புதிய உறுப்பினர்களாக, 14 பேர் சேர்ந்தனர். விழாவில் நெருப்பில்லா உணவு தயாரித்து வழங்கப்பட்டது.