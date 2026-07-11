ரோட்டில் பஸ்சை நிறுத்தி பயணியரை ஏற்றுவதால் பாதிப்பு
ரோட்டில் பஸ்சை நிறுத்தி பயணியரை ஏற்றுவதால் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:15 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, பழநி, திருச்சி, திண்டுக்கல், கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கேரளா மற்றும் கிராமப்புறங்களுக்கு பஸ்கள் செல்கின்றன. தினமும், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், பஸ் ஸ்டாண்டுகளுக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து வெளியே வரும் பஸ்கள், பயணியரை ஏற்றிச் செல்லும் வரை ரோட்டில் நிறுத்தி செல்வது வாடிக்கையாகியுள்ளது. அதே போன்று, பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட் வரும் வெளியூர் பஸ்கள், ரோட்டிலேயே நிறுத்தி பயணியரை இறக்கி விடுகின்றனர். இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
ஏற்கனவே, ஆக்கிரமிப்புகளால் பிரச்னை இருக்கும் நிலையில், பஸ்கள் ரோட்டிலேயே நிறுத்தம் செய்வதால் மேலும் நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
பஸ்களை ரோட்டிலேயே நிறுத்தி, பயணிகளை இறக்கி விடுதல், ஏற்றுவது வாடிக்கையாகி விட்டது. பஸ்சில் பயணியர் ஏறும் வரை ரோட்டிலேயே நிறுத்துவதால் மற்ற வாகனங்கள் செல்ல முடிவதில்லை. அதேபோன்று, மக்கள் சுரங்கபாதையை பயன்படுத்தாமல், எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி ரோட்டை கடந்து செல்கின்றனர். இதனால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.