﻿ தங்கமயில் ஜுவல்லரியில் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:15 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில், காந்திசிலை அருகேயுள்ள தங்கமயில் ஜுவல்லரியில், மூன்று நாட்கள் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை நடக்கிறது. இச்சிறப்பு விற்பனை நாளை, 12ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.
மணப்பெண் தங்க நகைகள், பிரத்யேக லேட்டஸ்ட் கலெக் ஷன்கள், வாடிக்கையாளர்கள் விரும்பும் டிசைன்களில், மாலை, நெக்லஸ், வளையல்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகை நகைகளும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதில், மாலை, நெக்லஸ் மற்றும் வளையல்களுக்கு சேதாரம் 7.99 சதவீதம் முதல் 13.99 சதவீதம், 7 காரட்டிற்கு மேல் பெல்ஜியம் வைர நகைகளுக்கு, ஒரு காரட்டிற்கு ரூ.25 ஆயிரம், வெள்ளி பொருட்களுக்கு கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் தள்ளுபடி.
பிளாட்டினம் மற்றும் ரோஸ் கோல்ட் நகைகளுக்கு சேதாரத்தில் 50 சதவீதம், ரூபி மற்றும் எமரால்டு நகைகளுக்கு சேதாரத்தில் 25 சதவீதம், சில்வர் ஜுவல்லரி மற்றும் பரிசுப் பொருட்களுக்கு 10 முதல் 50 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி.
சேமிப்பு திட்டத்தில் இணையும் அனைவருக்கும் நிச்சய பரிசு உண்டு. இச்சிறப்பு சலுகை நாளை வரை மட்டுமே என, தங்கமயில் ஜுவல்லரி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.