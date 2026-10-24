கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 10:38 PM
கோவை: உலக மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதத்தை ஒட்டி, கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில் நவ. 5 ம் தேதி வரை, சலுகை கட்டணத்தில் மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை முகாம் நடக்கிறது.
இதில் அனைத்து வயதினரும் பங்கேற்கலாம். குறிப்பாக, 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆரோக்கியமான பெண்களும், இப்பரிசோதனையை ஆண்டுதோறும் செய்து கொள்வது அவசியம்.
மார்பு, மார்பகங்களில் வலி, மார்பகத்தில் வலியுள்ள, வலியில்லாத கட்டி, மார்பகக்காம்புகளில் கசிவு, மார்பகக்காம்பு பின் நோக்கி செல்லுதல், அக்குள்களில் வீக்கம் ஆகிய அறிகுறிகளில் எதாவதொன்று இருந்தாலோ, ரத்த உறவினர்களில் யாருக்காவது, மார்பக புற்றுநோய் இருந்தாலோ உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.அறிகுறி இல்லாமலிருந்தால் கூட, மேமோகிராம் பரிசோதனையில் கண்டு பிடித்து விடலாம்.
இது, எக்ஸ்ரே முறையை போன்றது. மார்பகத்தில் கட்டி உருவாவதற்கு முன்பான சிறிய மாற்றங்களை கூட முன்கூட்டியே கண்டுபிடித்து விடும். இதில், 90 சதவீத கட்டிகள் புற்றுநோய் இல்லாத கட்டிகளாகவே இருக்கும். 10 சதவீத கட்டிகள் மட்டுமே புற்றுநோயாக இருக்கும்.இவற்றை முன்கூட்டியே கண்டுபிடிக்கும்போது முழுமையாக குணப்படுத்திவிடலாம். மார்பகத்தை அகற்றாமலே கட்டிகளை மட்டும் அகற்றும் அளவுக்கு நவீன சிகிச்சை முறை வந்து விட்டது.
கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில் மார்பக பரிசோதனை மையம் ஒரே இடத்தில் சர்வதேச தரத்தில் அமைந் துள்ளது. இங்கு துல்லியமாக வித்தியாசத்தை பார்க்க உதவும் முப்பரிமாண வசதியுடன் கூடிய மேமோகிராம் பரிசோதனை கருவி, திசு விறைப்பு தன்மையை அளவிட உதவும் அல்ட்ராசோனோகிராபி இயந்திரம், 3டி எம்.ஆர்.ஐ., வேக்குவம் அசிஸ்டட் பயாப்சி ஆகியவை உள்ளன. ரூ.5,000 கட்டணமுள்ள டிஜிட்டல் மேமோகிராம் ரூ.1,200 சலுகை கட்டணத்திலும், ரூ.1,600 கட்டணமுள்ள ஹைடெக் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் ரூ.600 சலுகை கட்டணத்திலும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், 50 சதவீத சலுகை கட்டணத்தில் ஆலோசனையும் வழங்கப்படுகிறது.
புற்றுநோய் அல்லாத சாதாரண மார்பக கட்டிகளுக்கு தழும்பில்லா ஊசித்துளையில் அகற்றும் சிகிச்சை, சலுகை கட்டணத்தில் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், விபரங்களுக்கும், பரிசோதனைக்கான முன்பதிவுக்கும், 74188 87411 என்ற எண்ணில்தொடர்பு கொள்ளலாம்.