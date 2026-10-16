கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில் மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை முகாம்
கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில் மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை முகாம்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:14 PM
கோவை: மேமோகிராம் பரிசோதனையில், மார்பகத்தில் கட்டி உருவாவதற்கு முன்பான சிறிய மாற்றங்களை கூட, முன்கூட்டியே கண்டுபிடித்து விடலாம் என, கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில், உலக மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதத்தை ஒட்டி,நவ. 5ம் தேதி வரை,பரிசோதனை முகாம் நடக்கிறது. இந்தியாவில் தற்போது இளம் பெண்களும் இப்புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுவது அதிகரித்து வருகிறது. ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிந்தால், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் உயிரை காப்பாற்ற முடியும். மேலும், பரிசோதனை வாயிலாக, அறிகுறி இல்லாமலிருந்தாலும் கூட, இப்புற்றுநோயைகண்டுபிடித்து விட முடியும்.
எனவே, அனைத்து வயதினரும், மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம். மார்பு, மார்பகங்களில் வலி, வலியுள்ள, வலியில்லாத கட்டி, மார்பகக்காம்புகளில் கசிவு, மார்பகக்காம்பு பின் நோக்கி செல்லுதல், அக்குள்களில் வீக்கம் ஆகிய அறிகுறிகளில் எதாவதொன்று இருந்தாலோ, ரத்த உறவினர்களில் யாருக்காவது மார்பக புற்றுநோய் இருந்தாலோ உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.
இத்தகைய அறிகுறிகள் இல்லாவிட்டாலும், 40 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆரோக்கியமுள்ள பெண்களும், ஆண்டுதோறும்இப்பரிசோதனையை செய்து கொள்ள வேண்டும். ‘மேமோகிராம்’ பரிசோதனை என்பது எக்ஸ்ரே முறையை போன்றது. இதில் மார்பகத்தில் கட்டி உருவாவதற்கு முன்பான சிறிய மாற்றங்களை கூட முன்கூட்டியே கண்டுபிடித்து விடலாம்.மார்பகத்தை அகற்றாமலே கட்டிகளை மட்டும் அகற்றும் அளவிற்கு நவீன சிகிச்சை முறை வந்துவிட்டது.
கே.எம்.சி.எச்.மருத்துவமனையில் தேர்ந்த மருத்துவ குழுவினரை கொண்ட மார்பக பரிசோதனை மையம், சர்வதேச தரத்தில் அமைந்துள்ளது. துல்லியமாக வித்தியாசத்தை பார்க்க உதவும் முப்பரிமாண வசதியுடன் கூடிய மேமோகிராம் பரிசோதனை கருவி, திசு விறைப்பு தன்மையை அளவிட உதவும் அல்ட்ராசோனோகிராபி இயந்திரம், 3டி எம்ஆர்ஐ., வேக்குவம் அசிஸ்டட் பயாப்சி ஆகியவை அவற்றில் அடங்கும்.
இம்முகாமில், ரூ.5 ஆயிரம் கட்டணமுள்ள டிஜிட்டல் மேமோகிராம், ரூ.1,200 சலுகை கட்டணத்திலும், ரூ.1,600 கட்டணமுள்ள ஹைடெக் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் ரூ.600 சலுகை கட்டணத்திலும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் 50% சலுகை கட்டணத்தில் ஆலோசனையும் வழங்கப்படுகிறது.
கூடுதல் விபரங்களுக்கும், பரிசோதனைக்கான முன்பதிவிற்கும், 74188 87411 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.