/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அண்ணனை தாக்கிய தம்பி 4 நண்பர்கள் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:25 PM
அ நிறம் | அளவு
போத்தனூர்: செட்டிபாளையம் சாலையிலுள்ள ஸ்ரீராம் நகர் கல்லறை தோட்டத்தை சேர்ந்தவர் டேனியல், 32.
இரண்டாண்டுக்கு முன் இவரது தந்தை மரணமடைந்தார். அவருடைய இன்சூரன்ஸ் தொகையை இவர் பெற்றுக்கொண்டார். நீ எப்படி வாங்கலாம் என அவரது தம்பி ஜெரால்டு, 30, மொபைல்போனில் கேட்டு சண்டை போட்டார்.
டேனியல் தன் நண்பர் விமலுடன் அம்மன்புதூர், கிருஷ்ணசாமி நாயுடு வீதியிலுள்ள தம்பியின் வீட்டுக்கு சென்றார். இருவருக்கும் வாக்குவாதம் முற்றியது.
ஜெரால்டு தனது நண்பர்களான சூர்யா, ராகுல் மற்றும் ஒருவரை வரவழைத்தார். அனைவரும் சேர்ந்து தென்னை மட்டை, ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் ஆகியவற்றால் டேனியலையும், விமலையும் தாக்கினர். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற டேனியல் புகாரில், சுந்தராபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, நால்வரையும் தேடுகின்றனர்.