/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நடுரோட்டில் பஸ்கள் தகராறு: பயணிகளுக்கு இடையூறு
UPDATED : அக் 28, 2026 06:05 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:54 PM
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கோவை: பாலிடெக்னிக்-பேரூர் செல்லும் 2 வழித்தட எண் கொண்ட தனியார் பஸ் மற்றும் ஒண்டிப்புதுார்-கோவைப்புதுார் செல்லும் 'எஸ் 7' வழித்தட எண் கொண்ட தனியார் பஸ் இடையே பீளமேடு பகுதியில் டைமிங் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.
பயணிகளை ஏற்றுவதில் போட்டியும் ஏற்பட்டுள்ளது. இரு பஸ்களின் டிரைவர், கண்டக்டர்கள் ரோட்டின் நடுவே பஸ்களை நிறுத்தி விட்டு ஒருவரையொருவர் தாக்கிக்கொண்டனர். போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்திய இவர்கள் மீது, போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்கின்றனர் பொதுமக்கள்.