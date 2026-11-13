/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/197 பேருக்கு ரூ.34 கோடி தொழில் கடன்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:16 PM
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கோவை: சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சார்பில் நடந்த முகாமிற்கு, கலெக்டர் பவன்குமார் தலைமை வகித்தார்.
அரசின் சுயதொழில் மேம்பாட்டு திட்டங்களின் கீழ் வங்கிகளில் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள கடன் மற்றும் புதிய தொழில் துவங்க விரும்புவோரிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன.
ரூ.8.12 கோடி மானியத்துடன், பல வங்கிகள் சார்பில் 197 பயனாளிகளுக்கு தொழில் துவங்கவும், மேம்படுத்த ரூ.34.04 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டது.
வங்கிகள் அமைத்திருந்த அரங்குகளை கலெக்டர் பார்வையிட்டார். மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் சண்முகசிவா, ரிசர்வ் வங்கி துணை பொது மேலாளர் பேரரசு நிருதன் பங்கேற்றனர்.