﻿ கறிக்கடை தொழிலாளி துாக்கிட்டு தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:49 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியைச்சேர்ந்த கறிக்கடை தொழிலாளி, தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
பொள்ளாச்சி -- உடுமலை ரோடு தேர் நிலை திடல் பகுதியை சேர்ந்தவர் துரைராஜ், 50. இவர் அதே பகுதியில் உள்ள கறிக்கோழி கடையில் வேலை செய்து வந்தார். இவருக்கு திருமணம் இல்லை.
திருமணம் குறித்து தனது நண்பர்களிடம், வயதாகிக் கொண்டே செல்கிறது, இன்னும் தனக்கு திருமணம் ஆகவில்லை எனக் கூறி வந்தார். இதைப் பற்றி எண்ணி அடிக்கடி மன வேதனை அடைந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் கறிக்கோழி கடை திறக்காமல் இருந்ததால், சந்தேகித்த அக்கம் பக்கத்தினர், ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்த்தபோது துரைராஜ் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து, மகாலிங்கபுரம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து, போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.