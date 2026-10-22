காந்திபுரத்தை கடப்பதற்குள் அப்பப்பா... பண்டிகை சீசனும் வந்தாச்சு போதும்ப்பா
காந்திபுரத்தை கடப்பதற்குள் அப்பப்பா... பண்டிகை சீசனும் வந்தாச்சு போதும்ப்பா
UPDATED : அக் 09, 2026 02:50 PM
ADDED : அக் 09, 2026 02:46 PM
காந்திபுரம்: அவிநாசி ரோட்டில் தண்டுமாரியம்மன் கோவில் எதிரே நஞ்சப்பா ரோடு துவங்குகிறது.
காந்திபுரத்துக்கு பார்க் கேட் ரவுண்டானா கடக்க வேண்டும். பார்க் ரோட்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக வாகனங்கள் வருகின்றன. இடையில் புகுந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது.
குழாய் பதிக்க குதறிப்போட்ட ரோட்டை இன்னும் சரி செய்யவில்லை. சிட்டி டவர் ரோட்டுக்கு திரும்பும் முனை குழியாகி விட்டதால் வாகனங்கள் தடுமாறுகின்றன. அதை கடந்தால், சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பஸ்கள் வெளியேறும் போது, காத்துநிற்க வேண்டும்.
அங்கிருந்து புறப்பட்டால், டவுன் பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே பயணிகள் ரோட்டை கடக்க, வாகனங்களை போக்குவரத்து போலீசார் நிறுத்துகின்றனர். அவர்கள் அனுமதித்த பின் கிளம்பினால், காந்திபுரம் ஜங்சனில் சிக்னல். மீண்டும் காத்திருந்து கிளம்பினால், 100 அடி ரோடு சந்திப்பில் மீண்டும் சிக்னலில் காத்திருந்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது.
மறுபுறம் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து வெளியேறும் தனியார் பஸ்கள் பயணிகளை ஏற்றுவதற்காக ஊர்ந்து செல்வதால், மற்ற பஸ்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றன. இரவு 9 மணியளவில் சிறைவாசிகள் நடத்தும் பெட்ரோல் பங்க் முன் ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. நெடுந்துாரம் செல்ல வேண்டிய பயணிகள் லக்கேஜ்களுடன் பங்க் அருகே குடும்பமாக நிற்கின்றனர். இப்படி காந்திபுரம் சந்திப்பை கடப்பதற்குள் டிரைவர்கள் ஒருவழி ஆகின்றனர்.
பல கோடிகள் கொட்டி நஞ்சப்பா ரோட்டிலும், நுாறடி ரோட்டிலும் மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டன. அவற்றை வாகனங்கள் பயன்படுத்த போலீசார் வழி செய்ய வேண்டும். சத்தி ரோட்டுக்கு செல்பவர்களும், சாலை மார்க்கமாக செல்வதால் இரு சந்திப்பிலும் நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. பண்டிகை காலம் துவங்கி விட்டது. பர்ச்சேஸ் செய்ய பல ஊர்களில் இருந்து மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வருவார்கள். நெருக்கடி தாங்க முடியாது. மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலை, போக்குவரத்து போலீசார் இணைந்து தீர்வு காண வேண்டும்.