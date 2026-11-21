UPDATED : நவ 20, 2026 06:24 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:22 PM
கோவை: தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் குடியிருப்புகளில் அலுவலகங்கள், சங்கங்கள், நிறுவனங்கள் அமைக்கக் கூடாது என விதிமுறைகள் உள்ளன.
ஆனால், உக்கடம் வின்சென்ட் ரோடு ஹவுசிங் யூனிட்டில் இந்த விதிகளை மீறி கேபிள் டிவி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக கலெக்டர் அலுவலகத்திலும் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி, புகார் உறுதி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையிலும், நிறுவனம் அதே இடத்தில் தொடர்கிறது.
இதற்கிடையே, வாரிய குடியிருப்புகளில் அளிக்கப்பட்ட புகார்கள் மீதான நடவடிக்கை விவரங்களையும், நடவடிக்கை எடுக்காததற்கான காரணங்களையும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்டது. இதற்கு, புகார்கள் தொடர்பாக இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்றும், ஆவணங்கள் பரிசீலனையில் இருப்பதால் தற்போது தகவல் வழங்க இயலாது என்றும் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
பெயரளவுக்கு ஆய்வு நடத்திவிட்டு அதிகாரிகள் விட்டுவிடுவதால், விதிமீறல்களுக்கு எப்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.