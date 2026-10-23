பவானி ஆற்றின் கரையில் படித்துறை; பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு
பவானி ஆற்றின் கரையில் படித்துறை; பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் நான்காவது வார்டில், பவானி ஆற்றின் கரையில் படித்துறை அமைக்க வேண்டும் என, நகர்மன்ற தலைவர் மெஹரிபா பர்வீன் தெரிவித்தார்.
மேட்டுப்பாளையம் நகரில், 33 வார்டுகள் உள்ளன. இதில் நான்காவது வார்டில் மதீனா நகர், மட்டக்காரத் தெரு, அம்பேத்கர் வீதி, மஜித் வீதி உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீதிகள் உள்ளன. இந்த வார்டில் வெற்றி பெற்ற மெஹரிபா பர்வீன், நகர் மன்றத் தலைவராக தேர்வு பெற்றார். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த வார்டில் கான்கிரீட் சாலைகள், மழைநீர் வடிகால், புதிய அங்கன் வாடி கட்டடம் என, அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தேவி: நான்காவது வார்டில் மதீனா நகர் பகுதியில் அனைத்து வீதிகளுக்கும் கான்கிரீட் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சாலையின் எதிர்ப்புறம் வீடுகளின் சுவர்கள் உள்ளன. இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில், மழை நீர் வடிகால் இடிந்த நிலையில் உள்ளது. கான்கிரீட் வடிகால் அமைத்தால், கழிவு நீர் தேங்கி நிற்காமல் செல்லும். எனவே மழை நீர் வடிகால் அமைக்க வேண்டும்.
ராபியாமா: மதீனா நகரில் பவானி ஆற்றின் கரையோரம், நேருஜி துவக்கப்பள்ளியும், அங்கன்வாடி மையமும் உள்ளன. இதன் காம்பவுண்ட் சுவர் மிகவும் தாழ்வாக இருப்பதால், சிலர் காம்பவுண்டு சுவரை தாண்டி, பள்ளி வளாகத்தில் குதித்து வருகின்றனர். இதனால் பள்ளிக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே உயரமாக காம்பவுண்ட் சுவர் கட்ட வேண்டும். பள்ளி அருகே உள்ள காலி இடத்தில் பூங்கா அமைக்க வேண்டும்.
மெஹரிபா பர்வீன், நகர்மன்ற தலைவர்: நான்காவது வார்டில் கான்கிரீட் சாலைகள், மழை நீர் வடிகால் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த வார்டில் பவானி ஆற்றுக்குச் செல்ல படித்துறை இருந்தது. இதன் வழியாக பொதுமக்கள் சென்று துணிகளை துவைத்து வந்தனர். கரட்டு மேடு அருகே பவானி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டி, மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய தண்ணீரை தேக்கியதால், பொதுமக்கள் துணிகளை துவைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் படித்துறையில் பொதுமக்கள் குப்பைகளை குவித்து வருகின்றனர். இதில் படிகள் இடிந்துள்ளன. தற்போது கதவணையில் சரியாக தண்ணீர் தேக்காததால், ஆற்றில் தண்ணீர் குறைவாக உள்ளது. அதனால் படித்துறை புதிதாக அமைத்தால், மீண்டும் மக்கள் ஆற்றுக்கு சென்று துணிகளை துவைத்து வருவர். எனவே படித்துறை அமைக்க வேண்டும்.