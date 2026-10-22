குடியிருப்பு பகுதியில் கரடிகள்: கூண்டு வைத்து பிடிக்கணும்!
குடியிருப்பு பகுதியில் கரடிகள்: கூண்டு வைத்து பிடிக்கணும்!
UPDATED : அக் 15, 2026 03:49 PM
ADDED : அக் 15, 2026 03:44 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அருகே, குடியிருப்பு பகுதியில் கரடிகள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ளதால், கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என, தமிழக வணிகர் சம்மேளனம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தமிழக வணிகர் சம்மேளனத்தின் மாநில கொள்ளை பரப்பு செயலாளர் பரமசிவம், வனத்துறை அமைச்சருக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
வால்பாறையை சுற்றியுள்ள எஸ்டேட் பகுதியில், வனவிலங்குகள் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் மாலை நேரங்களில் வீட்டை விட்டு வெளியில் செல்ல முடியவில்லை.
குறிப்பாக, வாட்டர்பால், ரொட்டிக்கடை, ேஷக்கல்முடி, ஈட்டியார் உள்ளிட்ட பல்வேறு எஸ்டேட்களில் யானை, சிறுத்தை, கரடி நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. இரவு நேரங்களில் தொழிலாளர்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் கரடிகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ளது.
தொழிலாளர்களை அச்சுறுத்தும் கரடிகளை வனத்துறையினர் கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும். மேலும், தொழிலாளர் குடியிருப்பை சுற்றியுள்ள புதர்களை அந்தந்த எஸ்டேட் நிர்வாகங்கள் உடனடியாக அகற்றி, தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.