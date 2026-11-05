சைனிக் பள்ளி நுழைவு தேர்வு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 07:58 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:55 PM
உடுமலை: சைனிக் பள்ளிகளில், ஆறாம் மற்றும் ஒன்பதாம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வுக்கு ஆன்லைன் வாயிலாக மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அகில இந்திய சைனிக் பள்ளிகளில், 2027-– -28ம் கல்வியாண்டில் ஆறாம் மற்றும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான, அகில இந்திய சைனிக் பள்ளிகளின் நுழைவுத் தேர்விற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப்பம், கடந்த 3ம் தேதி முதல் துவங்கியுள்ளது.
விண்ணப்பதாரர்கள் https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society/என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க டிச., 2ம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
ஆறாம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கு, விண்ணப்பதாரர் (ஆண்/ பெண்) 31.03.2027 அன்று 10 முதல் 12 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஒன்பதாம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கு, விண்ணப்பதாரர் (ஆண்/ பெண்) 31.03.2027 அன்று 13 முதல் 15 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் மற்றும் சேர்க்கையின்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் இருந்து, 8 ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
முழுமையான விபரங்களை https://nta.ac.in/ என்ற இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம். இத்தகவலை, உடுமலை அமராவதிநகர் சைனிக் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.