சிறுதானிய உற்பத்தி அதிகரிக்க அழைப்பு

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ADDED : நவ 11, 2026 07:36 PM
மேட்டுப்பாளையம்: தமிழக அரசின் 2026–-27ம் ஆண்டு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையில், கோவை மாவட்டம் ‘சிறுதானிய சிறப்பு மண்டலம் 1’-ன் கீழ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுதானியங்களில் மாவுச்சத்து மெதுவாக செரிமானமாவதால், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு சிறந்த உணவாக விளங்குகிறது.
கோவையில் இத்திட்டம் உழவர் குழுக்கள் அமைத்தல் மற்றும் மாற்றுப்பயிர் சாகுபடி திட்ட பிரிவுகளின் கீழ் செயல்படுவதால் அனைத்து விவசாயிகளும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற தகுதியுடையவர்களாவர். இத்திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீத மானியம் வழங்கப்படும்.
ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் பெண் விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் விவசாயிகள் அரசின் ‘உழவர் செயலி’ வாயிலாக விவரங்களைப் பதிவு செய்யலாம் என்று மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் தமிழ்செல்வி கூறியுள்ளார்.