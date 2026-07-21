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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ டிராபிக் வார்டனாக சேவையாற்ற அழைப்பு

﻿ டிராபிக் வார்டனாக சேவையாற்ற அழைப்பு

﻿ டிராபிக் வார்டனாக சேவையாற்ற அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:28 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:28 AM

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கோவை: மாநகரில் போக்குவரத்து ஒழுங்கை மேம்படுத்தவும், போலீசாருடன் இணைந்து பொதுமக்களுக்கு சேவையாற்றவும் விருப்பமுள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

25- 45 வயதுடைய ஆண்கள், பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். கோவையை சேர்ந்தவராகவும், குற்றப்பின்னணி இல்லாதவராகவும் இருப்பது அவசியம். போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்துதல், பொதுமக்களுக்கு சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், போலீசாருக்கு உதவுதல் உள்ளிட்ட பணிகளை செய்ய வேண்டும்.

விபரங்களுக்கு, போக்குவரத்து டிராபிக் வார்டன் பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளர் ரங்கபிரபுவை, 99941 85221 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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