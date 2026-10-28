வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் செய்ய நவ.12 முதல் டிச.11க்குள் முகாம்கள்
வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் செய்ய நவ.12 முதல் டிச.11க்குள் முகாம்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM
கோவை: வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட திருத்தங்களை செய்ய, மாவட்டத்தில் 1,065 ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளன. நவ. 21, 22, 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் காலை 9:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை முகாம்கள் நடக்கின்றன.
இந்த முகாம்களில் ஓட்டுச்சாவடி மைய அலுவலர்கள், நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடி நிலைய அலுவலர்கள் பணியில் இருப்பர்.
புதிய வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்க்க படிவம் 6, வெளிநாடு வாழ் வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்க்க படிவம் 6ஏ, ஆதார் எண்ணை இணைக்க படிவம் 6பி, பெயர் நீக்கம் செய்ய படிவம் 7 ஆகியவற்றை பயன்படுத்தலாம்.
வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பதிவுகளில் திருத்தம் செய்தல், ஒரே தொகுதிக்குள் முகவரி மாற்றம் செய்தல், வாக்காளர் அடையாள அட்டையைப் பெறுதல் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் குறித்த விவரங்களைப் பதிவு செய்தல் ஆகியவற்றுக்கு, படிவம் 8 பயன்படுத்தலாம். ஆன்லைன் வாயிலாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் என தேர்தல் கமிஷன் தெரிவித்துள்ளது.
* புதிய வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்க்க படிவம் 6
* வெளிநாடு வாழ் வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்க்க படிவம் 6ஏ
* ஆதார் எண்ணை இணைக்க படிவம் 6பி
* பெயர் நீக்கம் செய்ய படிவம் 7