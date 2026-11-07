சூரிய மின் தகடுகள் பொருத்த மாடியில் துளையிடலாமா? கான்கிரீட் கம்பி பாதிப்புகள் குறித்து பொறியாளர் ‘அலர்ட்’
சூரிய மின் தகடுகள் பொருத்த மாடியில் துளையிடலாமா? கான்கிரீட் கம்பி பாதிப்புகள் குறித்து பொறியாளர் ‘அலர்ட்’
UPDATED : நவ 06, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 02:04 PM
* குழாய் பதிக்க துாண் அல்லது உத்திரத்தில் பள்ளம் வெட்டலாமா?
–ராஜேந்திரன், ஒண்டிப்புதுார்.
துாண், உத்திரம் போன்ற சுமை தாங்கும் உறுப்புகளில் பள்ளம் வெட்டுவது அவற்றை பாதிக்கலாம். இரும்புக்கம்பிகளை வெட்டக்கூடாது. குழாய்க்கு மாற்றுப்பாதை அமைக்க வேண்டும். ஏற்கெனவே வெட்டியிருந்தால் பூசி மறைப்பதற்கு முன் பொறியாளர் ஆய்வு செய்த பின் முடிவு செய்யலாம். மற்றபடி நீங்களே முடிவு செய்து பணிகள் செய்தால் எதிர்காலத்தில் பாதுகாப்பு பிரச்னை கூட ஏற்படலாம்; தேவையற்ற பொருளாதார இழப்பையும் தரும் என்பதில் கவனம் கொள்ள வேண்டும்.
* தற்போது, சூரிய மின்சாரத்தை ஊக்குவிப்பதுடன், பல்வேறு சலுகைகளையும் மத்திய, மாநில அரசுகள் வழங்கி வருகின்றன. எனவே, சூரிய மின் தகடுகள் பொருத்த திட்டமிட்டு உள்ளோம். இத்தகடுகளை மாடியில் பொருத்த துளையிடும்போது ஏதேனும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா?
–விஜயகுமார், கிணத்துக்கடவு.
தவறான துளையிடுதல் நீர்க்கசிவையும், கான்கிரீட் கம்பிகளுக்கு சேதத்தையும் ஏற்படுத்தலாம். தகடுகளின் எடை காற்றால் ஏற்படும் விசை இணைப்புகளின் உறுதி ஆகியவற்றை கவனிக்க வேண்டும். கம்பிகளின் இருப்பிடத்தை அறிந்து, பொருத்தமான இணைப்புகளுடன் நீர்ப்புகா பாதுகாப்பையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும். இல்லையேல் மழை காலத்தில் தண்ணீர் இறங்கி கான்கிரீட் கம்பிகள் துருப்பிடித்து வலிமை இழக்க நேரிடும். பின்னர் கூரையில் கான்கிரீட் பெயர்ந்து விழுதல் காரணமாக செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். எதிலும் கவனம் வேண்டும்.
* பல்வேறு காரணங்களுக்காக நாங்கள் கட்டிய வீட்டை விசாலமாக்க முடிவு செய்துள்ளோம். நடுவிலுள்ள சுவரை அகற்றிவிட்டு மாற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாமா?
–நந்தினி, வீரகேரளம்.
அந்த சுவர் சுமை தாங்குகிறதா என்பதை முதலில் உறுதி செய்ய வேண்டும். துாண்கள் இருப்பதால் எல்லா சுவர்களையும் அகற்றலாம் என்று கருதக்கூடாது. வரைபடமும், நேரடி ஆய்வும் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் மாற்று ஆதரவை வடிவமைத்த பின்னரே அகற்ற வேண்டும்.
* தரை டைல்ஸ் திடீரென மேலே எழும்பி உடைகிறது; ஏன்?
–அருண்குமார், காளப்பட்டி.
வெப்ப மாற்றம், விரிவடைய இடைவெளி இல்லாமை அல்லது பதிக்கும் முறையின் குறைபாடு காரணமாக இருக்கலாம். அந்த இடத்தை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து, காரணத்தைக் கண்டறிய வேண்டும். உடைந்த டைல்ஸ் மட்டும் மாற்றாமல், சுற்றியுள்ள டைல்சை விளிம்பு இடைவெளிகளையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
* துாணில் துருக்கறையும் நீளமான விரிசலும் தெரிகின்றன. பெயின்ட் அடிக்கலாமா?
–பழனிசாமி, கவுண்டம்பாளையம்.
இரும்புக்கம்பி துருப்பிடித்து விரிவடைவதால் இத்தகைய விரிசல்கள் ஏற்படலாம். பெயின்ட் அடிப்பதால் உள்ளிருக்கும் பாதிப்பு சரியாகாது. கான்கிரீட் சேதம், கம்பியின் நிலை, ஈரத்தின் காரணம் ஆகியவற்றை மதிப்பிட்டு, தேவையான சீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்.
* வீடு கட்டிய சில மாதங்களில் சுவரில் வெள்ளையாக உப்பு படிகிறது. இது சிமென்ட் தரக்குறைவா அல்லது பூச்சு வேலையில் ஏதேனும் குறைபாடு இருக்குமா?
–முருகன், போத்தனுார்.
சுவர் வழியாக செல்லும் நீர், அதிலுள்ள கரையும் உப்புகளை மேற்பரப்புக்கு கொண்டு வரலாம். இதை மட்டும் வைத்து சிமென்ட் தரத்தை முடிவுசெய்ய முடியாது. ஈரத்தின் காரணத்தை சரிசெய்து, சுவர் உலர்ந்த பின்னர் படிவத்தை அகற்ற வேண்டும்.
* டைல்ஸ் இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் கருப்பு கழிவு படிகிறது. டைல்ஸ் மாற்ற வேண்டுமா?
–சுரேஷ், சூலுார்.
டைல்ஸ் இடைவெளியை நிரப்புவது மட்டும் தரையின் அடிப்பகுதி நீர்க்கசிவுக்கு தீர்வாகாது. இணைப்பு பகுதியில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் உள்ளனவா என்பதை பொறியாளர் கொண்டு ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இல்லையேல் தண்ணீர் கீழே இறங்கி தொடர்ந்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திக்கொண்டே இருக்கும்.
–குமரேசன்,
மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்,
கோயம்புத்துார் மண்டல கட்டட பொறியாளர் சங்கம்(கொஜினா).