காலையில் முதல் வேலை காலி பாட்டில் பொறுக்குவதா? வேதனையில் விவசாயிகள்
காலையில் முதல் வேலை காலி பாட்டில் பொறுக்குவதா? வேதனையில் விவசாயிகள்
ADDED : அக் 31, 2026 07:15 PM
தொண்டாமுத்தூர்: ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத சாலைகளில், இரவு நேரங்களில் மது அருந்தும் குடிமகன்கள், மது பாட்டில்களை விளைநிலங்களில் வீசி செல்வதால், விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில், விளைநிலங்களில் வனவிலங்குகள் பயிர் சேதம் செய்து வருகிறது. புள்ளாக்கவுண்டன்புதூர், வெள்ளெருக்கம்பாளையம், பூலுவபட்டி, ஆலாந்துறை, நரசீபுரம், தீத்திபாளையம் பகுதிகளில், ஆள் நடமாட்டம் குறைந்த சாலைகளில், இரவு நேரங்களில் குடிமகன்கள் கூட்டமாக வந்து மது அருந்திவிட்டு, காலி பாட்டில்களை அருகில் உள்ள வயல்களில் வீசி எறிகின்றனர்.
காலையில் வயலுக்கு வரும் விவசாயிகள், மது பாட்டில்களை பொறுக்கி எடுத்து அப்புறப்படுத்துவதை முதல் வேலையாக செய்ய வேண்டியுள்ளது.
எனவே, இரவு நேரத்திலும் போலீஸ் ரோந்து வந்து சாலைகளிலும் பொது இடங்களிலும் மது குடிப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.