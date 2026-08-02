/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ அனுசரிக்காத மனைவியிடம் விவாகரத்து கேட்க முடியுமா?
அனுசரிக்காத மனைவியிடம் விவாகரத்து கேட்க முடியுமா?
அனுசரிக்காத மனைவியிடம் விவாகரத்து கேட்க முடியுமா?
ADDED : ஆக 02, 2026 05:00 AM
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தத்து எடுக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு: தத்து எடுத்த நபர் எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவரோ, அந்த ஜாதி சான்றிதழ் தான் குழந்தைக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று மும்பை ஐகோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
அனுசரித்து செல்லாத மனைவியிடம் இருந்து: கருத்து வேறுபாடுகளை தீர்த்து கொள்ளும் முதிர்ச்சி இல்லாததால், அது கொடுமை என்கிற பதத்தின் கீழ்வரும் என்று கூறி, கணவனுக்கு விவாகரத்து வழங்கியுள்ளது டில்லி ஐகோர்ட்.
- வக்கீல் சண்முகம்: ரேஸ்கோர்ஸ்.: