வீட்டின் உள் சுவர்களுக்கு டைல்ஸ் ஒட்டலாமா?

ADDED : ஆக 14, 2026 02:50 PM
* 2,000 சதுர அடியில் எனது பார்க்கிங் தளம் அமைய இருக்கிறது. பார்க்கிங் தரையை அமைக்க பேவர் கற்கள், டைல், எளிய முறையில் கல் அல்லது சாதாரண கான்கிரீட் தரை என எதை நான் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?
–கனகராஜ்: பார்க்கிங் தளம் அமைக்க பேவர் பிளாக் கொண்ட தரையினை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். முதலில் தரையின் கீழுள்ள மண்ணை முறையாக கெட்டிப்படுத்த வேண்டும். அதன்மீது சாதாரண கான்கிரீட் 1:5:10 தரம் கொண்டு 100 மி.மீ., கனமுள்ள ஓரடுக்கு வார்த்திட வேண்டும். அதன்மீது எம்30 தரத்திற்கு மேற்பட்ட கான்கிரீட் பேவர் பிளாக்குகளை கொண்டு நெருக்கமாக தளம் அமைக்க வேண்டும். கீழுள்ள தரை மண்ணை கெட்டிப்படுத்தாமல் பேவர் பிளாக்குகள் அடுக்கக்கூடாது. ஏனெனில் கெட்டிப்படுத்தாத போது தரை மண் கீழிறங்க வாய்ப்புள்ளது.
* ‘பிரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்’ முறையில் கட்டும்போது கட்டுமான செலவை குறைக்க பெரிய அளவு லிண்டல் பீம்களை தவிர்க்க வேண்டும் என பொறியாளர் சொல்கிறார். அளவுக்கு அதிகமாக பெரிய சைஸில் லிண்டல் பீம்கள் கட்டுவதை தவிர்ப்பது சரியா?
–சுரேஷ்: பொறியாளர் சொல்வது உண்மைதான். ஜன்னல்களுக்கு மேலுள்ள செங்கல் பாரத்தை தாங்கவே லிண்டல் பீம் போடப்படுகிறது. மற்றபடி கூரை அதற்கு மேல் வரும் சுவரின் பாரம் முதலியவை கான்கிரீட் ‘பேனல்’ வழியாக கான்கிரீட் பீம்கள் மற்றும் துாண்களுக்கு கடத்தப்படுகிறது. எனவே, ஜன்னல்களுக்கு மேலுள்ள பகுதியில் சிறிய அளவுள்ள 150 மி.மீ., கனமுள்ள லிண்டல் பீம்களை போட்டாலே போதும். உறுதியூட்டிகள் மேலே 2–10 மி.மீ., கம்பிகள், கீழே 2–12 மி.மீ., கம்பிகள், 8 மி.மீ., அளவுள்ள கம்பிகளை 150 மி.மீ., இடைவெளியில் நெடுக்கை வளைய கம்பிகளை போட்டால் போதுமானது.
* நான் பொறியாளரை வைத்துதான் 800 சதுர அடியில் ஜி+1 வீடு கட்டினேன். மொட்டை மாடி கைப்பிடி சுவரில்(40க்கு 20 அடியில்) இரண்டு பக்கங்களில் விரிசல் விழுந்தது. இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் விரிசலின் அகலம் 1 செ.மீ., ஆகிவிட்டது. இதற்கு என்ன காரணம்? சுவரின் விரிசல் வீடு முழுக்க பரவுமோ என்ற அச்சம் உள்ளது.
-– ராஜசேகர்: தங்கள் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் கட்டப்பட்டுள்ள கைப்பிடி சுவரில்(4.5 கனம்) விரிசல் விழுவது இயற்கையே. மொட்டை மாடி கைப்பிடி சுவர் ‘கேன்டிலிவர்’ உறுப்பாக செயல்படுவதால் வாகனங்கள் ஏற்படுத்தும் அதிர்வுகளால் விரிசல்கள் வரவே செய்யும். இந்த விரிசல்கள் வீட்டின் உள்ளே உள்ள சுவர்களில் ஏற்படாது. எனவே, அச்சமின்றி வீட்டில் குடியிருக்கலாம்.
* வீட்டின் சுவர்களுக்கு டைல்களை ஒட்டவே கூடாது. வீட்டிற்குள் காற்று இருக்காது. நோய் வரும் என கட்டட தொழிலாளி ஒருவர் அறிவுறுத்தினார். ஓராண்டிற்கு பிறகு இப்போது பொறியாளர் ஒருவர் ஹால், ரூம்களுக்கு டைல் ஒட்ட சிபாரிசு செய்கிறார். யார் பேச்சை கேட்பது?
–தீபசெல்வி: பொதுவாக வீட்டின் உள்ளே உள்ள சுவர்களுக்கு டைல்கள் ஒட்டுவது இல்லை. செலவு அதிகமாகும். காற்றோட்டம் இல்லாமல் போவதற்கும் நோய் வருவதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. உட்பக்க சுவர்களில் டைல்கள் ஒட்டினால் பராமரிப்பு செலவு குறையும். சுவர்களை சுத்தமாக வைத்து கொள்வதற்கும் வழிவகை ஏற்படும்.
–மாரிமுத்துராஜ்,
உறுப்பினர்,
கோயம்புத்துார் சிவில் இன்ஜினியர்கள் சங்கம்(கொசினா).