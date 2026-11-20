நிலநடுக்கத்தை தாங்குமா உங்கள் வீடு? வடிவமைப்பு, கம்பிகள், விட்டங்களில் இருக்கிறது சீக்ரெட்
நிலநடுக்கத்தை தாங்குமா உங்கள் வீடு? வடிவமைப்பு, கம்பிகள், விட்டங்களில் இருக்கிறது சீக்ரெட்
UPDATED : நவ 20, 2026 03:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:40 PM
நிலநடுக்கத்தின்போது கட்டடத்தின் மீது செங்குத்தான சுமைகள் மட்டுமல்லாமல் பக்கவாட்டு சுமைகளும் ஏற்படுகின்றன. அப்போது துாண்கள், விட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் இணைப்புகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
நிலநடுக்கத்தை தாங்கும் கட்டட வடிவமைப்பில் துாண்களின் வலிமை, அவற்றின் இணைப்புகள், இரும்பு கம்பிகளின் கட்டுமான விவரங்கள் மற்றும் கட்டடத்தின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பு ஆகியவை முக்கியமானவை.
இதற்காகவே இந்திய தரநிலையான IS 1893(பகுதி–1) நிலநடுக்க எதிர்ப்பு வடிவமைப்புக்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது. IS 13920 நிலநடுக்க விசைகளுக்கு உட்படும் கான்கிரீட் கட்டமைப்புகளின் தகுந்த வடிவமைப்பு மற்றும் கம்பி விவரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
இந்திய தரநிலைகளின்படி துாண்கள் மட்டுமின்றி, விட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் இணைப்புகளும் முறையாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். ஒரு கட்டடத்தின் சுமை இறுதியாக அடித்தளத்தின் வழியாக மண்ணுக்கு கடத்தப்படுகிறது.
எனவே, துாண்கள் எவ்வளவு வலிமையாக இருந்தாலும், அவற்றின் அடித்தளம் மண்ணின் தாங்கும் திறனுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்படா விட்டால் கட்டடத்தில் சமமற்ற தாழ்வு, விரிசல்கள் மற்றும் பிற பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
இதனால்தான், வீடு கட்டுவதற்கு முன்பு மண்ணின் தன்மை மற்றும் தாங்கும் திறனை அறிந்து, அதற்கேற்ப அடித்தளத்தை வடிவமைப்பது அவசியமாகிறது. அமைக்கப்படும் இரும்பு கம்பிகள் மற்றும் அவற்றை சுற்றியுள்ள இணைப்புக்கம்பிகள் ஆகியவை முக்கியமானவை.
துாண்களின் இடைவெளி, விட்டங்களின் நீளம், தளங்களின் அளவு மற்றும் சுமைகள் கடத்தப்படும் பாதை ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை. எனவே, மண் தன்மையை அறிய சோதனை மூலம் பகுப்பாய்வு செய்து அதன் பின்னரே சிறந்த அடித்தளத்தை வடிவமைக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு செய்யும் பட்சத்தில் கட்டடத்தில் விரிசல்களோ, சரிவுகளோ ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடியும்.
மண் கள ஆய்வானது அடித்தளத்தின் அகலத்தில் ஒன்றரை மடங்கு ஆழம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அடித்தளத்திற்கு கீழ்வரும் மண்ணை தாங்கும் திறனை ஆய்வு செய்வதற்கு பல உபகரணங்கள் உள்ளன என்கின்றனர் பொறியாளர்கள்.