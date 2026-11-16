புற்றுநோய் மருந்து விலை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு

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ADDED : நவ 15, 2026 09:12 PM
கோவை: தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் மற்றும் மருந்துத்துறை சார்பில், புற்றுநோய் மருந்துகளின் வர்த்தக லாப வரம்பு, 30 சதவீதமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்தியாவில் சந்தைப்படுத்தப்படும், 1,364 புற்று நோய் மருந்து தயாரிப்பு களின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை (எம்.ஆர்.பி.,) குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இம்யூனோதெரபி மருந்துகள், மார்பக மற்றும் பிராஸ்டேட் புற்றுநோய், பெருங்குடல், கருப்பை மற்றும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான, 137 மருந்து விலை தற்போது குறைந்துள்ளது. இதில் எந்தெந்த மருந்துகள் எவ்வளவு விலையில் விற்க வேண்டுமென, மத்திய அரசு வழிகாட்டி நெறிமுறை வெளியிட்டு, மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளது.
இந்த உத்தரவு, நவ., 9ம் தேதி முதல் நாடு முழுக்க அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.
கோவையில், 100க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், மருந்தகங்களுடன் இயங்கி வருகின்றன. இங்கு, புற்றுநோய் மருந்துகளின் விலை மாற்றப்பட்டுள்ளதா என, மருந்து ஆய்வாளர்கள் கண்காணிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மண்டல மருந்து கட்டுப்பாட்டு உதவி இயக்குனர் மாரிமுத்து கூறுகையில்,‘‘ ஏற்கனவே எம்.ஆர்.பி., அச்சிடப்பட்ட மருந்துகளை உரிய நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி, புதிய மாற்றப்பட்ட விலையுடன் அவற்றை பெற தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் குறைக்கப்பட்ட விலையை, நோயாளிகளுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில், அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும். கூடுதல் விலையில் இம்மருந்துகள் விற்பது தெரியவந் தால், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.