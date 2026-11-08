/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கஞ்சா, போதை மாத்திரைகள் கடத்தல் 4 பேர் கைது; 520 மாத்திரை பறிமுதல்
கஞ்சா, போதை மாத்திரைகள் கடத்தல் 4 பேர் கைது; 520 மாத்திரை பறிமுதல்
கஞ்சா, போதை மாத்திரைகள் கடத்தல் 4 பேர் கைது; 520 மாத்திரை பறிமுதல்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:47 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:44 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: பீளமேடு போலீசாருக்கு சிவில் ஏரோட்ரோம் பிருந்தாவன் காலனியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அங்குள்ள காலி மைதானத்தில் நான்கு பேர் நின்றிருந்தனர். போலீசாரை பார்த்ததும் அவர்கள் தப்பிக்க முயன்றனர். அவர்களை பிடித்த போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அவர்கள் சின்னியம்பாளையத்தை சேர்ந்த கார்த்திக் ராஜா, 29, புதுக்கோட்டை அறந்தாங்கி லோகேஷ்வரன், 25, பீளமேடுபுதுாரை சேர்ந்த நிதிஸ்குமார், 26, திருப்பூர் அவிநாசியை சேர்ந்த சுரேஷ், 23 எனத் தெரிந்தது.
விற்பனைக்காக கஞ்சா, போதைக்கு பயன்படுத்தும் மாத்திரைகளை கடத்தியது தெரிந்தது. அவர்களிடம் இருந்து 2.1 கிலோ கஞ்சா, 520 போதைக்கு பயன்படுத்தும் மாத்திரைகள், ஒரு பைக், பிளாஸ்டிக் கவர்கள், 25 பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.