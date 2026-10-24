ADDED : அக் 23, 2026 08:00 PM
கோவில்பாளையம்: கள்ளிப்பாளையத்தில் கார், 15 அடி ஆழ குளத்தில் பாய்ந்த கார் விபத்துக்குள்ளானது.
குரும்பபாளையத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு தூறல் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. அப்போது குரும்பபாளையத்திலிருந்து பச்சாபாளையம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த கார் எதிரே வந்த கனரக வாகனத்தின் முகப்பு விளக்கு வெளிச்சத்தால் தடுமாறி சாலையோரத்தில் தடுப்பு சுவர் இல்லாத 15 அடி ஆழ கள்ளிப்பாளையம் குளத்தில் இறங்கியது. இதில் கார் சேதமடைந்தது. காரை ஓட்டி வந்தவரும் காயமடைந்தார். இதையடுத்து ஊர் மக்கள் உதவியோடு கார் வெளியே எடுக்கப்பட்டது. காரை ஒட்டி வந்த நபர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார்.
இதுகுறித்து பொது மக்கள் கூறுகையில், 'பச்சாபாளையம் சாலையில், கள்ளிப்பாளையம் குளத்தில் தடுப்பு சுவர் அமைக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் வாகனங்கள் குளத்தில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளாகும் அபாயம் தொடரும்,' என்றனர்.