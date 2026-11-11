/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மாஜி அமைச்சர் வழக்கு ஒத்திவைப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:55 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: கோவையை சேர்ந்தவர் பொங்கலுார் பழனிச்சாமி. தி.முக. முன்னாள் அமைச்சரான இவர், வருமானத்துக்கு அதிகமாக, 44 லட்சம் ரூபாய் சொத்து குவித்ததாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
2012 டிச.ல் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு, கோவை முதன்மை செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் சாட்சி விசாரணை நடந்து வருகிறது. விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், எதிர் தரப்பு சாட்சியான ஆடிட்டரிடம் மீண்டும் விசாரிக்க, அவரது தரப்பு வக்கீல் அருள்மொழி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். வழக்கு வரும் 28ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.