ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிங்க பீடத்தில் பணம் மற்றும் சொர்ண அலங்காரம்..
ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிங்க பீடத்தில் பணம் மற்றும் சொர்ண அலங்காரம்..
ADDED : நவ 09, 2026 02:38 PM
சிறுமுகை: சிறுமுகை அருகே உள்ள இலுப்பநத்தம் ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிங்க பீடம், ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மர் திருக்கோயிலில், ஐப்பசி மாத சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு யாக பூஜைகள் நடந்தது.
லட்சுமி நரசிம்மரின் அவதார திருநாளான இன்று (நவ.,9), அதிகாலை 4:00 மணிக்கு ஆன்மிக வழிபாடு துவங்கியது. திருப்பல்லாண்டு, திருப்பள்ளி எழுச்சி மற்றும் திருப்பாவை பாராயணம் செய்யப்பட்டது. நரசிம்ம சுப்ரபாதம் முழங்க, பகவத் ஆராதனம், திருவாராதனம் மற்றும் மகா தீபாராதனை விமரிசையாக நடந்தது.
காலசந்தி பூஜைகள் நிறைவடைந்து, சுவாதி நட்சத்திர வேளையில் ஸ்ரீ லட்சுமி யாகம் நடந்தது. சிறப்பு அலங்காரமாக தயாவள்ளி சமேத ஆபத்பாந்தவ நரசிம்மருக்கு பணம் மற்றும் சொர்ணங்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. உலக நன்மைக்காகவும், பக்தர்களின் சகல ஐஸ்வர்ய நலன்களுக்காகவும் நடத்திய யாக பூஜையில், சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.விழா ஏற்பாடுகளை லட்சுமி நரசிங்கன் அடிமை ஆனந்தாழ்வான் மற்றும் விழா குழுவினர் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.