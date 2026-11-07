மாடுகள் விற்பனை விறுவிறு... ரூ.25 கோடிக்கு வர்த்தகம்
மாடுகள் விற்பனை விறுவிறு... ரூ.25 கோடிக்கு வர்த்தகம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:36 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மாட்டு சந்தையில் மாடுகள் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டதுடன், விற்பனையும் விறுவிறுப்பாக நடந்தது. நேற்று மட்டும், 25 கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் நடந்தது.
பொள்ளாச்சி மாட்டு சந்தை வாரந்தோறும், செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் நடக்கிறது.ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்கள்; தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், ஒட்டன்சத்திரம், ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், திண்டிவனம் உள்ளிட்ட வெளிநகரங்களிலிருந்து, மாடுகள் விற்பனைக்கு வருகின்றன.
பொள்ளாச்சி சந்தையிலிருந்து பெரும்பாலும் கேரளாவிற்கு மாடுகள், வளர்ப்பு மற்றும் இறைச்சிக்காக கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
நேற்று கூடிய சந்தையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மாடுகள் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டாலும், விற்பனை விறு விறுப்பாக நடந்தது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘மாடுகள் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது; வழக்கமாக, 2,500 மாடுகள் வரும். தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி நேற்று நடந்த சந்தையில், 3,500 மாடுகள் வந்தன. விற்பனை நன்றாக இருந்தது. நாட்டு பசு மாடுகள், 60 – 65 ஆயிரம் ரூபாய், எருமை, 65 -–- 70, காங்கேயம் காளை ஒரு லட்சத்து, 5 ஆயிரம்; முரா – ஒரு லட்சம் ரூபாய்; ஜெர்சி 40 – -45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மாடுகள் விற்பனையாகியது. அதிகபட்சமாக கேரளாவில் இருந்து வந்த, 3,500 கிலோ எடை கொண்ட முரா, 8 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. நேற்று, மொத்தம், 25 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்தது,’ என்றனர்.