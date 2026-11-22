30 வயதுக்கு மேல் ஆண்களுக்கு தொப்பை வருவதற்கான காரணங்கள்
30 வயதுக்கு மேல் ஆண்களுக்கு தொப்பை வருவதற்கான காரணங்கள்
UPDATED : நவ 21, 2026 04:27 AM
ADDED : நவ 21, 2026 04:23 AM
பெரும்பாலும் 30 வயதைக் கடந்த பிறகு பல ஆண்களின் வயிற்றில் எட்டிப்பார்க்க தொடங்கும் தொப்பை அவர்களுக்குச் சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும்.
முன்பு அணிந்த ஆடைகள் இறுக்கமாக மாறத் தொடங்கும். சில நேரங்களில் மற்றவர்களின் கேலிக்கும் ஆளாக நேரிடும். ஜங்க் உணவு சாப்பிடுவதில்லை, மது அருந்துவதில்லை, அப்படியிருக்க எனக்குத் தொப்பை மட்டும் ஏன் வருகிறது என்று பலரும் யோசிப்பதும் உண்டு.வயது அதிகரிக்கும்போது (குறிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்யாதவர்களுக்கு) தசைகளின் அளவு படிப்படியாகக் குறையும். உடல் ஓய்வில் இருக்கும்போதும் கலோரிகளை எரிப்பதில் தசைகளே முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. தசைகள் குறையும்போது, உடலுக்குத் தேவைப்படும் ஆற்றலும் குறைகிறது. முன்பு சாப்பிட்ட அதே அளவு உணவைச் தொடர்ந்து சாப்பிட்டாலும், உடல் உழைப்பு குறைந்துவிட்டால் கூடுதல் கலோரிகள் கொழுப்பாகச் சேமிக்கப்பட்டு தொப்பை உண்டாகிறது. 30 வயதுக்குப் பிறகு ஆண்களுக்கு தொப்பை அதிகரிப்பதற்கான முக்கிய காரணங்களில் இதுவே முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.ஆண்களின் தசை வளர்ச்சி, எலும்பு வலிமை மற்றும் கொழுப்பு விநியோகத்தை நிர்வகிக்கும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் வயது ஏற ஏறக் குறையத் தொடங்குகிறது. இதனால் தசைகளின் பலம் குறைந்து, உடலில் கொழுப்பு சேரும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. ஆனால், 30 வயதைக் கடந்த அனைத்து ஆண்களுக்கும் தொப்பை அதிகரிப்பதற்குக் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவுதான் காரணம் என்று கூற முடியாது. தொப்பையுடன் சேர்த்து சோர்வு, பாலியல் ஆர்வம் குறைவது, தசை வலிமை குறைவது போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியம்.வேலைப்பளு, குடும்பப் பொறுப்புகள் மற்றும் நிதி சார்ந்த கவலைகள் கார்டிசோல் என்ற மன அழுத்த ஹார்மோனை அதிகரிக்க செய்கின்றன. இது அடிக்கடி பசி உணர்வை தூண்டி, நொறுக்குத்தீனிகள் மற்றும் அதிக கலோரி உணவுகளை தேடி செல்ல வழிவகுக்கும். இதுதவிர, சரியாக தூங்காமல் இருப்பதும், பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களைப் பாதித்து உடல் எடை அதிகரிக்க காரணமாகிறது.வேலைப்பளு காரணமாக 30 வயதைக் கடந்த பல ஆண்கள் வீட்டில் சமைத்த உணவுகளைச் சாப்பிடுவதற்குப் பதிலாக ஹோட்டல் உணவுகள், துரித உணவுகள் மற்றும் நொறுக்குத்தீனிகளை அதிகம் சாப்பிடுகின்றனர். தொப்பை அதிகரிப்பதில் உணவுப் பழக்கங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.இதனை தடுக்க சில பழக்க வழக்கங்களை மாற்ற வேண்டும். உதாரணமாக, சர்க்கரை கலந்த குளிர்பானங்கள் மற்றும் பாக்கெட் பழச்சாறுகள் உட்கொள்ளக்கூடாது. மைதா, வெள்ளை அரிசி மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவுப் பொருட்களை தவிர்க்கலாம். எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள் மற்றும் இரவு நேரத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவதை குறைக்கவும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக , மது அருந்துதல் தவிர்க்க வேண்டும். அது உடலில் அதிகப்படியான கலோரிகளைச் சேர்ப்பதுடன், பசியையும் தூண்ட செய்யலாம்.வயிற்றில் சேரும் கொழுப்பு அனைத்தும் ஒரே வகையானவை அல்ல. ஆண்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒன்று விசரல் கொழுப்பு ஆகும். இது வயிற்றுத் தசைகளுக்கு அடியில், கல்லீரல், கணையம் போன்ற முக்கிய உறுப்புகளைச் சுற்றிச் சேரும் கொழுப்பு ஆகும். தோலுக்கு அடியில் காணப்படும் கொழுப்பை காட்டிலும் இது ஆபத்தானது ஆகும். அழற்சியை ஏற்படுத்தும் சில பொருட்களை வெளியிடுவதுடன், இன்சுலின் செயல்பாட்டையும் பாதிக்கலாம். உடலில் விசரல் கொழுப்பு அதிகமாகச் சேரும்போது டைப் 2 நீரிழிவு நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம், கொழுப்புக் கல்லீரல் நோய், இதய பிரச்சனை போன்றவை வர செய்யலாம்.எனவே, உடல் எடை பெரிதாக மாறவில்லை என்றாலும் இடுப்புப் பகுதியில் கொழுப்பு அதிகரிப்பதை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.ஸ்குவாட்ஸ், புஷ்-அப்ஸ் மற்றும் வெயிட் டிரெய்னிங் பயிற்சிகள் தசைகளின் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவும். விறுவிறுப்பான நடைப்பயிற்சி, சைக்கிள் ஓட்டுதல் அல்லது நீச்சல் பயிற்சி மூலம் கலோரிகளை விரைவாக எரிக்கலாம். முட்டை, பருப்பு வகைகள், காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் முழு தானியங்களை அதிகம் சேர்த்தால் வயிறு நீண்ட நேரம் நிறைந்திருக்கும். தேவையற்ற கலோரி உட்கொள்ளலைத் தவிர்க்க மது அருந்துவதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். தினமும் சீரான நேரத்தில், உடலுக்குத் தேவையான தூக்கத்தைப் பெறுவது ஹார்மோன் சமநிலைக்கு வழிவகுக்கும். எடையை மட்டும் பார்க்காமல், இடுப்பின் சுற்றளவையும் அவ்வப்போது அளவிடுவது விசரல் கொழுப்பை கண்காணிக்க உதவும்.எந்தவிதக் காரணமும் இல்லாமல் திடீரென வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு அதிகரித்தால் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. தொப்பையுடன் சேர்த்து தீவிர சோர்வு, தசை பலவீனம் அல்லது ஹார்மோன் மாற்ற அறிகுறிகள் இருந்தால், உடனே மருத்துவரை அணுகி ரத்த சர்க்கரை அளவு மற்றும் ஹார்மோன் பரிசோதனைகளை செய்துகொள்வது நல்லது.மொத்தத்தில், 30 வயதுக்கு பிறகு ஆண்களுக்கு தொப்பை அதிகரிப்பது வயதாவதால் மட்டுமே ஏற்படுவதில்லை. தசைகளின் அளவு குறைவது, ஹார்மோன் மாற்றங்கள், மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கங்கள் ஆகியவை இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம்.