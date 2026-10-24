காளியண்ணன்புதூர் பள்ளியின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம்
காளியண்ணன்புதூர் பள்ளியின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம்
UPDATED : அக் 19, 2026 02:05 PM
ADDED : அக் 19, 2026 02:02 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, காளியண்ணன்புதூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி நூற்றாண்டு விழா, தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடந்தது. மாசாணியம்மன் கோவில் தக்கார் ராஜ்குமார் தலைமை வகித்தார்.
ஓய்வு பெற்ற ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி சிவானந்தன் பங்கேற்று பேசியதாவது:
இந்த பள்ளியில் நான் படிக்கும் போது, இப்போது இருக்கும் வசதிகள் இல்லை. தினமும் 4 முதல் 5 கிலோ மீட்டர் வரை நடந்து சென்று கல்வி பயின்றேன். நான் நல்ல நிலையை அடைந்ததற்கு பள்ளி படிப்பு அடித்தளமாக அமைந்தது.
இந்த பள்ளி எனக்கு நல்ல கல்வி, ஒழுக்கம் உள்ளிட்டவைகளை கற்றுத்தந்தது. தடை, தாமதம், தோல்வி எது வந்தாலும் சமாளிக்கும் திறன் கிடைத்தது.
முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் கூறியது போல், கனவு காணுங்கள். வரும் நாட்களில் அனைவரும் நல்ல நிலையை அடைந்து வெற்றி பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினார்.
ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஆர்.எஸ்., அதிகாரி ராமலிங்கம் பேசுகையில், பள்ளியில் படித்த விதம் மற்றும் பள்ளி நாட்கள், புத்தகம் படிக்கும் ஆர்வம் போன்றவைகளை தெரிவித்தார். தொடர்ந்து தனது வாழ்வியலை மாற்றிய புத்தகம் குறித்து பேசினார்.
நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் தனபாலகிருஷ்ணன், கிணத்துக்கடவு வட்டார கல்வி அலுவலர் பூம்பாவை, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் (பொறுப்பு) சுகந்தி, ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.