போதிய மருத்துவர்களின்றி திணறும் மண்டல நலவாழ்வு மையம்: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அவதி
போதிய மருத்துவர்களின்றி திணறும் மண்டல நலவாழ்வு மையம்: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அவதி
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:24 PM
கோவை: கோவை மண்டல மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்ட (சி.ஜி.எச்.எஸ்.,) நலவாழ்வு மையத்தில், மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவதால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
சென்னை சி.ஜி.எச்.எஸ்., மண்டலத்தின் கீழ் திருச்சி, புதுச்சேரி, திருநெல்வேலி மற்றும் கோவை ஆகிய நான்கு இடங்களில் துணை மையங்கள் செயல்படுகின்றன. கோவை மண்டலத்திற்கானமையம், கலெக்டர் அலுவலகத்தின் அருகேயுள்ள பி.எஸ்.என்.எல்., வளாகத்தில் செயல்படுகிறது. இங்கு,நீலகிரி, ஈரோடு, திருப்பூர், நாமக்கல், சேலம் மற்றும் அண்டை மாநிலமான கேரளாவின் பாலக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள், சிகிச்சை பெறுகின்றனர்.
ஆனால், இங்கு இரண்டு மருத்துவர்கள், தலா ஒரு செவிலியர், மருத்துவ உதவியாளர், இரண்டு மருந்தாளுநர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு, தூய்மைப் பணிகளுக்காக ஐந்து தற்காலிகப் பணியாளர்கள் மட்டுமே உள்ளனர்.
தினசரி 200க்கும் மேற்பட்டோர் இங்கு சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர்.சர்க்கரை, ரத்த அழுத்தம் போன்ற அடிப்படை பரிசோதனைகளுக்கு கூட,ஆய்வக வசதி இல்லை. தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கேபரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
அரசு நிர்ணயித்துள்ள கட்டணம் குறைவாக இருப்பதாகக் கூறி, சில தனியார் மருத்துவமனைகள், இத்திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்சை அளிக்க முன்வருவதில்லை. இதனால், அவசர சிகிச்சைக்குப் பயனாளிகள் சிரமப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து ஓய்வு பெற்ற போஸ்ட் மாஸ்டர் ஹரிஹரன் கூறுகையில்,'கடந்த சில ஆண்டுகளாக நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
எனவே, கூடுதல் மருத்துவர்களை நியமிக்க வேண்டும். மேலும், கோவையில் உள்ள அனைத்து முன்னணி தனியார் மருத்துவமனைகளையும் இத்திட்டத்தின் கீழ் இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
சென்னை சி.ஜி.எச்.எஸ்., மண்டல அலுவலக மூத்த அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, ‘ கோவை மட்டுமல்ல, மற்ற மையங்களிலும் மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. இதை இயக்குனரகத்திற்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளோம். விரைவில் இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’ என்றார்.