வீட்டிலிருந்தபடி உயிர்வாழ் சான்றிதழ்

UPDATED : நவ 04, 2026 07:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:55 PM
கோவை: ஓய்வூதியதாரர்கள் உயிர்வாழ் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதில் ஏற்படும் சிரமங்களைத் தவிர்க்கும் விதமாக, இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி வழியாக அஞ்சல் உழியர்கள் வீட்டிற்கே வந்து டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் வசதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மத்திய அரசு, ரயில்வே, மாநில அரசு மற்றும் ராணுவ ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த வசதியின் மூலம் தங்களது டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் சான்றிதழை வீட்டிலிருந்தபடியே சமர்ப்பிக்க முடியும்.
இதற்காக ரூபாய் 70 சேவை கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது பகுதி அஞ்சல் ஊழியரிடம் ஆதார் எண், மொபைல் எண், ஓய்வூதிய ஆணை எண், ஓய்வூதியக் கணக்கு விவரங்களை தெரிவித்து, செல்போன் மூலம் பதிவு செய்தால், சில நிமிடங்களில் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடியும்.
இன்று இதற்கான சிறப்பு முகாம் சரவணம்பட்டி, பீளமேடு, ஆர்.எஸ்.புரம் ஆகிய அஞ்சலகங்களில் நடக்கிறது.