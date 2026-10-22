சவாலே... சமாளி...! l நிறைவேறிய நீரேற்று திட்டத்தின் கடந்த காலம்: l விவரித்த பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள்
சவாலே... சமாளி...! l நிறைவேறிய நீரேற்று திட்டத்தின் கடந்த காலம்: l விவரித்த பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள்
UPDATED : அக் 11, 2026 05:27 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:24 PM
அன்னுார்: ‘விவசாயத்திற்கு, தமிழகத்தின் முதல் நீரேற்றுத் திட்டத்தை நிறைவேற்றியது எப்படி,' என்பது குறித்து, முன்னாள் தலைமை பொறியாளர் அன்னூரில் நடந்த பாராட்டு விழாவில் தெரிவித்தார்.
கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில், 1,045 குளம், குட்டைகளில் நீர் நிரப்பும் அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்டத்தில் பணிபுரிந்த பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்களுக்கு, திட்ட கூட்டமைப்பு விவசாயிகள் சார்பில், அன்னுாரில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் கணேசன் பேசுகையில், ‘‘அடுத்த கட்டமாக, பாண்டியாறில் வரும் நீரை, பில்லுார் அணையில் சேர்க்க கோரி புதிய இயக்கம் நடத்த உள்ளோம்,’’ என்றார்.
ஒருங்கிணைப்பாளர் நடராஜன் பேசுகையில், ‘‘தற்போது வறட்சியால் பல மாவட்டங்கள் தவித்த போதும், அத்திக்கடவு திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பகுதிகளில் வறட்சியால் அதிக பாதிப்பு இல்லை,’’ என்றார்.
முன்னாள் முதன்மை தலைமை பொறியாளர் மன்மதன் பேசுகையில், ‘‘திட்டத்தை நிறைவேற்ற, அரசு முடிவு செய்தவுடன், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவது, நிலம் கையகப்படுத்துதல் என, பல சவால்களை வெற்றிகரமாக சமாளித்து நிறைவேற்றினோம்,’’ என்றார்.
முதல் திட்டம்
முன்னாள் தலைமை பொறியாளர் சிவலிங்கம் பேசியதாவது:
காலிங்கராயன் அணைக்கட்டில் இருந்து, 300 மீ., மேடாக உள்ள பகுதிக்கு, 106 கி.மீ., துாரத்துக்கு பிரதான குழாயும், 965 கி.மீ., துாரத்துக்கு கிளைக் குழாயும் அமைத்து, பம்பிங் செய்து நீரை கொண்டு சென்று, மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள குளம், குட்டைகளில் நிரப்பும் திட்டம் சவாலானது. வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்று இதேபோல் விவசாயத்திற்கு நீரை பம்பிங் செய்வதை ஆய்வு செய்தோம். பின், காலிங்கராயன் அணையில் துவங்கி கோவை மாவட்டத்தில் காரமடை வரை, குளம், குட்டைகளுக்கு நீர் நிரப்பும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தினோம். தமிழகத்தில் பம்ப்பிங் வாயிலாக, குளம், குட்டைகளில் நீர் நிரப்ப நிறைவேற்றப்பட்ட முதல் திட்டம் இதுதான். இதை பார்த்து, மேட்டூர் அருகே சர்பங்கா திட்டம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலியிலும் இதே போல் பம்பிங் முறையில் நீரேற்றம் செய்ய ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
ஒத்துழைப்பு
திட்டத்தில், 1,500 தொழிலாளர்கள், 100 பொறியாளர்கள் பணியாற்றினோம். சில இடங்களில் விவசாயிகள் தங்கள் நிலத்தை குழாய் பதிக்க தர தயங்கினர். அந்த இடங்களில் தொடர்ந்து பேச்சு நடத்தினோம். சில இடங்களில் பயன்பாட்டு கட்டணம் தருகிறோம் என்று கூறி நிலத்தை கையகப்படுத்தாமல், பயன்படுத்துவதற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி குழாய் பதித்தோம். ஐந்து இடங்களில் ரயில்வே அனுமதி பெற்று ரயில்வேக்கு சொந்தமான இடத்தில் குழாய் பதித்தோம்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம், மின்வாரியம், வேளாண்துறை என, பல்வேறு துறைகளுடன் இணைந்து திட்டத்தை நிறைவேற்றினோம். இங்கு நிலம் வழங்கியவர்களுக்கு, 100 சதவீதம் பணம் வழங்கப்பட்டு விட்டது. விவசாயிகள், இத்திட்டத்தை பாதுகாக்க உதவ வேண்டும். சில குளம், குட்டைகளுக்கு, நீர் குறைவாக வரும் இடங்களில், அரசுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
திட்டத்தில் பணிபுரிந்த பொறியாளர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர். முன்னாள் கண்காணிப்பு பொறியாளர் அன்பழகன், மூத்த ஒருங்கிணைப்பாளர் பெரியசாமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.