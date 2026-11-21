கோவை – கரூர் – திருச்சி பசுமைவழிச்சாலை செயல்படுத்த வர்த்தக சபை வலியுறுத்தல்
கோவை – கரூர் – திருச்சி பசுமைவழிச்சாலை செயல்படுத்த வர்த்தக சபை வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 20, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:52 PM
கோவை: கோவை, கரூர், திருச்சி இடையிலான தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் திருச்சி – கரூர் – கோவை பசுமைவழிச்சாலை திட்டத்தை மத்திய, மாநில அரசு இணைந்து விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என, கோவை இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை வலியுறுத்தியுள்ளது.
மாநில அரசு, விரிவான சாலை கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், 2026 – 27ம் நிதியாண்டில், ரூ.6,513.18 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளது.
சென்னை – கோவை – துாத்துக்குடி தொழில் வழித்தட விரைவுச்சாலை, புதுச்சேரி – கிருஷ்ணகிரி நான்கு வழிச்சாலை, வாகன சுரங்கப்பாதை உள்ளிட்ட திட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ள அரசு அறிவிப்பை, இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை வரவேற்றுள்ளது.
அதே சமயம், கோவை போக்குவரத்து நெருக்கடியை குறைக்கும் வகையில், மேற்கு புறவழிச்சாலையின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகளை விரைந்து துவங்கவும், கிழக்கு புறவழிச்சாலை திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்தவும், எல் அண்டு டி புறவழிச்சாலையை ஆறு வழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து அனுமதி வழங்கி குறிப்பிட்ட காலவரையறைக்குள் முடிக்கவேண்டும் என, இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை வலியுறுத்தியுள்ளது.