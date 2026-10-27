மாறியது உணவுப் பழக்கம்: மழை பெய்தாலும் ஊருக்குள் வரும் யானைகள்
மாறியது உணவுப் பழக்கம்: மழை பெய்தாலும் ஊருக்குள் வரும் யானைகள்
UPDATED : அக் 26, 2026 06:21 PM
ADDED : அக் 26, 2026 06:16 PM
பெ.நா.பாளையம்: சின்னதடாகம் வட்டாரத்தில், 15 நாட்களாக தொடர்ந்தும், விட்டுவிட்டும் மழை பெய்தும், வனப்பகுதியில் போதியளவு நீர் இருந்தும், காட்டு யானைகள் மலையோர கிராமங்களுக்குள் தொடர்ந்து ஊடுருவும் போக்கு குறையவில்லை. யானைகளின் உணவுப் பழக்கம் மாறியுள்ளதாக, விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
கோவை வடக்கு பகுதியில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர கிராமங்களை, வனவிலங்குகள், குறிப்பாக, யானைகள் உணவு மற்றும் நீர் தேடி கிராமங்களுக்குள் நுழைந்து வருகின்றன. யானைகளின் வரவை தடுக்க, வனத்துறையினர் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டாலும், முழுமையாக தடுக்க இயலவில்லை.
கடந்த, 15 நாட்களாக சின்னதடாகம், நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம், பெரியநாயக்கன்பாளையம் உட்பட பகுதிகளில் தொடர்ந்தும், விட்டுவிட்டும் மழை பெய்து வரும் நிலையில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதியில் உள்ள ஓடைகள், சிற்றோடைகள், குளம், குட்டைகளில் நீர் நிரம்பி வழிகிறது. ஆனாலும், மலையோர கிராமங்களை நோக்கி, யானைகளின் வரவு குறையவில்லை.
விவசாயிகள் கூறியதாவது:
யானைகள் வனப்பகுதியில் பூக்கள், மூங்கில் மரங்களின் இலைகள், பட்டைகள், பழங்கள் மற்றும் நீர்ச்சத்து நிறைந்த தாவரங்கள் ஆகியவற்றை உட்கொண்டு வருகின்றன. இதில், ஊட்டச்சத்து நிறைந்த மூங்கில் இலைகள் மற்றும் தளிர்களை யானைகள் விரும்பி உண்ணும். நார்ச்சத்து மிகுந்த அருகம்புல், தாது சத்துக்கள் அதிகம் உள்ள மரப்பட்டைகள், அதிக சத்து கொண்ட அத்திப்பழத்தையும் விரும்பி உண்கின்றன.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் குறிப்பாக, இதுபோன்ற மழைக்காலத்தில் காட்டுப் பூக்கள், காட்டுமர இலைகள், மரங்களின் பட்டைகள், நீர் நிலைகளுக்கு அருகே உள்ள தாவரங்களை யானைகள் உண்ணுவது வழக்கம். ஆனால், 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, காட்டு யானைகளின் உணவு பழக்க, வழக்கங்கள் மாறிவிட்டன. பெரும்பாலான காட்டு யானைகள் மலையோர கிராமங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள தென்னங்கன்றுகள், வாழை, சோளம் ஆகியவற்றை விரும்பி உண்கின்றன. இவைகளின் ருசியை நன்கு அறிந்து வைத்துள்ளதால், தன்னுடைய வாழிடத்தில் இருந்து சுமார் 10 கி.மீ., தூரம் பயிரிடப்பட்டுள்ள சோளம், கரும்பு, தென்னை, வாழை உட்பட பயிர் ரகங்களை விரும்பி உட்கொண்டு மீண்டும் அடிவாரம் திரும்புகின்றன.
கடந்த இரு மாதங்களில், பெரியநாயக்கன்பாளையம் வட்டார பகுதிகளில், 126க்கும் மேற்பட்ட முறை, மலையோரம் கிராமங்களை யானைகள் முற்றுகையிட்ட சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. கணுவாய் முதல் மாங்கரை வரை, யானை தடுப்பு அகழி இல்லை. பல இடங்களில் மண் சேர்ந்து, அகழி தற்போது பயனற்று கிடைக்கிறது. பெரியநாயக்கன்பாளையம், சின்ன தடாகம் வட்டாரங்களில், யானைகள் தவிர, காட்டுப்பன்றிகள், வாழைத்தண்டுகளை சேதப்படுத்துகின்றன.
இவ்வாறு, விவசாயிகள் கூறினர்.
இயற்கை ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், ‘யானைகள் ஊருக்குள் வர முக்கிய காரணம், அவற்றின் வாழிட சுருக்கம் மற்றும் வழித்தட தடைகள் எனலாம். வனத்தில், யானைகளின் உணவு தாவரங்களையும், பாரம்பரிய வழித்தடங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். வனத்துறையின் அறிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் உணவு மற்றும் நீர் வளங்களை பராமரிப்பது அவசியம்’ என்றனர்.