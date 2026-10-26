‘ஓம் நமச்சிவாய’ கோஷம் முழங்க ஐப்பசி பவுர்ணமி அன்னாபிஷேகம்
‘ஓம் நமச்சிவாய’ கோஷம் முழங்க ஐப்பசி பவுர்ணமி அன்னாபிஷேகம்
ADDED : அக் 25, 2026 09:26 PM
கோவை: கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோயிலில் ஐப்பசி பவுர்ணமியை ஒட்டி, இன்று (அக்.,25) அன்னாபிஷேகம் நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் ‘ஓம் நமச்சிவாய’ கோஷங்களை எழுப்பி உணர்ச்சி பெருக்கோடு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோயிலில் மாலை 6:30 மணிக்கு சிறப்பு வழிபாடுகளை தொடர்ந்து, மூலவர் சங்கமேஸ்வரருக்கு அன்னாபிஷேகம் நடந்தது.
பழம், காய்கறி, இனிப்பு வகைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து உணவு வகைகளை வைத்து சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் சாமியை தரிசனம் செய்தனர்.
ராம்நகர் ராமர் கோயிலில் ஆபத்சஹாயலிங்கேஸ்வரர் சன்னிதி, தடாகம் சாலை மாதேஸ்வரன், சுக்கிரவார் பேட்டை பசுவண்ணன், பூமார்க்கெட் அருகே உள்ள தர்மலிங்கேஸ்வரர், கோயில்பாளையம் காலகாலேஸ்வரர், வடமதுரை விருந்தீஸ்வரர், பேரூர் பட்டீஸ்வரர், பூண்டி வெள்ளிங்கிரியாண்டவர், இடிகரை வில்லீஸ்வரர், சித்தாபுதூர் சக்தி விநாயகர் பாலமுருகன் கோயிலில் உள்ள நீலகண்டேஸ்வரர், வெள்ளலுார் தேனீஸ்வரர், சித்தலிங்கேஸ்வரர் கோயில்களில் அன்னாபிஷேகம் நடந்தது.