கல்பாத்தி கோவில்களில் தேரோட்டம் துவக்கம்

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ADDED : நவ 14, 2026 10:22 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு, கல்பாத்தி விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர் கோவில் தேரோட்டம் நேற்று துவங்கியது.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், கல்பாத்தியில் பிரசித்தி பெற்ற விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர் கோவில் தேர்த்திருவிழா, கடந்த 8ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் நேற்று துவங்கியது. சுவாமிக்கும், அம்பாளுக்கும் நடந்த திருக்கல்யாணத்தை பக்தர்கள் தரிசித்தனர்.
தொடர்ந்து, விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர், வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்ரமணியர், கணபதி சுவாமிகள், அலங்கரிக்கப்பட்ட தேர்களில் எழுந்தருளினர். பக்தர்கள் வடம் பிடித்து தேர் இழுத்தனர். கல்பாத்தியின் நான்கு வீதிகளிலும் தேர்கள் பவனி வந்தன. காலை, 11:00 மணிக்கு பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
இரண்டாம் நாளான இன்று, மந்தக்கரை மகா கணபதி கோவில் தேர், வீதிகளில் வலம் வருகிறது. நாளை, பழைய கல்பாத்தி லட்சுமி நாராயண பெருமாள் கோவில் தேரோட்டமும், சாத்தபுரம் பிரசன்ன மகா கணபதி கோவில் தேரோட்டமும் துவங்குகின்றன.
நாளை மாலை, 6:00 மணிக்கு விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர் கோவில் அருகே, தேர் திருவிழாவின் சிறப்பு நிகழ்ச்சியான ஆறு தேர்களின் சங்கமம் நடக்கிறது.