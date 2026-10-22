ஆய்வு பண்ணுங்க! குளங்களில் ஆக்கிரமிப்பை: ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு
ஆய்வு பண்ணுங்க! குளங்களில் ஆக்கிரமிப்பை: ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு
ADDED : அக் 16, 2026 10:13 PM
கோவை: கோவை மாநகரில் உள்ள குளங்களில் ஆக்கிரமிப்பு, வணிக நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிங்காநல்லூர் குளத்தில் 700க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள், பூச்சிகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டது. மாநகராட்சி நிர்வாகம் 2017ம் ஆண்டு நகர்ப்புற பல்லுயிர் பாதுகாப்பு மண்டலமாக அறிவித்தது.
சிங்காநல்லூர் குளக்கரை மற்றும் நீர் வெளியேறும் வாய்க்கால் பகுதியில் மாநகராட்சி சார்பில் கடந்த மார்ச் மாதம் ரூ.84 லட்சத்துக்கு ரோடு அமைத்ததாக புகார் எழுந்தது. சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் முரளிதரன் சென்னை ஐகோர்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார். கோர்ட் உத்தரவுப்படி, கடந்த ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி ‘அட்வகேட் கமிஷனர்’ முகமது சாதிக் சிங்காநல்லூர் குளத்தில் ஆய்வு செய்தார்.
இந்த வழக்கு, ஐகோர்ட் டிவிஷன் பெஞ்சில் நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், லிங்கேஸ்வரன் அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சிங்காநல்லூர் குளத்தில் 56 ஏக்கரில் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளது. அதற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க அவகாசம் தேவை என அட்வகேட் கமிஷனர் கேட்டார்.
மாநகரில் உள்ள வாலாங்குளம், பெரியகுளம் குறித்து 'அமிகஸ் கியூரி' தாக்கல் செய்த அறிக்கை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. சதுப்பு நில ஆணையத்தை மீறி, குளங்களில் வணிக நடவடிக்கை அதிகரிப்பதாக அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டது.
சிங்காநல்லூர் குளத்தை போல, மற்ற குளங்களிலும் ஆக்கிரமிப்பு இருக்கலாம் என்று நீதிபதிகள் சந்தேகம் எழுப்பினர். சிங்காநல்லூர் குளத்தில் ஆய்வு செய்ததை போல, நொய்யலை இணைக்கும் மாநகரின் 8 எட்டு குளங்களிலும் அட்வகேட் கமிஷனர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
ஆக்கிரமிப்பு, சுத்திகரிப்பு நிலை செயல்பாடு உள்ளிட்ட விவரங்களை விரிவான அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும். குளங்களில் நிலைமை, ஆக்கிரமிப்பு குறித்து மாநில சதுப்பு நில ஆணையமும் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று கோர்ட் உத்தரவிட்டது.
கோவை மாநகரின் சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாக்கும் நகர்வாக, இந்த உத்தரவை சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.