சோதனை சாவடி அருகே ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம்

UPDATED : அக் 09, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:14 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் -– ஊட்டி சாலையில் கல்லாறு இ–-பாஸ் சோதனைச் சாவடி அமைந்துள்ள துாரி பாலம் அருகே, சாலையோரம் ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கடைகள் அகற்றப்பட்டன.
இ–-பாஸ் சோதனைச் சாவடி பகுதியில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில் இந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேட்டுப்பாளையம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஞானசேகரன் தலைமையிலான போலீசார் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர்.
முன்னதாக, கடந்த மாதம் நீலகிரி மாவட்ட வருவாய் துறையினர், இந்த இடங்களை காலி செய்ய வலியுறுத்தி கடைக்காரர்களுக்கு உரிய அறிவுரைகளை, எச்சரிக்கையையும் வழங்கியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தடையை மீறி செயல்பட்ட கடைகள், தற்போது அகற்றப்பட்டதால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து சீராகியுள்ளது.----