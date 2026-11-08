ஒரு கையுடன் சென்னை டு கேரளா சைக்கிள் பயணம்

UPDATED : நவ 07, 2026 03:39 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:36 PM
கோவை: தற்கொலை தடுப்பு மற்றும் மனநல விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், சென்னையில் இருந்து கேரளாவுக்கு சைக்கிளில் விழிப்புணர்வு பயணம் செல்லும் மாற்றுத்திறனாளி தமீம் அன்சாரி, கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு வந்தார்.
நவ. 2ம் தேதி சென்னை துரைப்பாக்கம் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இருந்து தனது பயணத்தை தொடங்கிய அவர், மனநலம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது, தற்கொலை எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு நேர்மறையான சிந்தனையை ஏற்படுத்தி, தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பது ஆகிய நோக்கங்களுடன் பயணம் செய்வதாக தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
2003ல் ஏற்பட்ட விபத்தில் எனது வலது கையை இழந்தேன். 7ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்திருந்த எனக்கு, ஒரு கையுடன் வாழ்க்கையை ஓட்டுவது எப்படி என்று தெரியவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் தற்கொலை எண்ணம் கூட ஏற்பட்டது. நண்பர்களால் மனம் மாறி, பிரச்னையை எதிர்த்து போராட தொடங்கினேன்.
நண்பர்களின் ஊக்கத்தால் சைக்கிள் ஓட்டத் தொடங்கினேன். 2021 ஆக. 17ல் சைக்கிள் பயணத்தை தொடங்கினேன். பழைய சைக்கிள் ஒன்றை 200 கி.மீ. பயணத்தை நிறைவு செய்தேன். பின்னர் நண்பர்களின் ஆதரவால் சிறந்த சைக்கிள் கிடைத்தது.
இதுவரை சைக்கிளில் 67 ஆயிரம் கி.மீ.,க்கும் அதிகமான தூரம் பயணித்துள்ளேன். தற்போது மனநலம் மற்றும் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், சென்னையில் இருந்து கேரளாவுக்கு சைக்கிள் பயணம் செல்கிறேன் ஸ்பான்சர்கள் உதவியுடன்.
மன உறுதி இருந்தால், வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சவால்கள் முடிவல்ல; புதிய தொடக்கத்துக்கான வாய்ப்பு என கூறி புறப்பட்டார்.