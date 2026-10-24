/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சின்மயா வித்யாலாயா பள்ளியில் செஸ் போட்டி
UPDATED : அக் 16, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:06 PM
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கோவை: தளிர் மற்றும் கோவை மாவட்ட சதுரங்க சங்கம் இணைந்து, அக்.14 அன்று ஆர்.எஸ்.புரம், சின்மயா வித்யாலாயா பள்ளியில் சதுரங்கப் போட்டி நடத்தியது. பள்ளி தாளாளர் வேணுகோபால், முதல்வர் ஜெயலட்சுமி தொடங்கி வைத்தனர்.
மாணவர்களின் மனவளர்ச்சி, கவனத்திறன் மற்றும் சிந்தனையை மேம்படுத்துவதே இப்போட்டியின் நோக்கம். தளிர் அமைப்புடன் இணைந்த பல பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 80 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
14 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் தொடக்க நிலை மற்றும் மேம்பட்ட நிலை என இரு பிரிவுகளாக, ரவுண்ட்- ராபின் முறையில் நடத்தப்பட்டது. மாணவர்கள் அனைவரும் மிகுந்த வியூகத்துடனும், பொறுமையுடனும் விளையாடினர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு தளிர் நிறுவனம் பரிசு அளித்து கவுரவித்தது.